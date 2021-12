"Los valoramos, pero fue por presupuesto": Corfecali sobre ausencia de Niche en la Feria

Luego de las críticas recibidas por la ausencia del Grupo Niche en la programación oficial de la reciente Feria de Cali y de que la agrupación emitiera un comunicado al respecto, este viernes desde Corfecali se refirieron a la situación y ratificaron que se debió a motivos económicos.



Así lo confirmó Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, quien explicó que el presupuesto que se tenía para los artistas no permitía asumir la propuesta económica que presentó la banda salsera por excelencia de los vallecaucanos y caleños.



"Niche es una agrupación que todos queremos, pero el tema era económico no fue nada diferente. Ellos hicieron una propuesta que estaba muy por encima de lo que nosotros como Organización podíamos pagar", dijo.



De hecho, Cortés indicó que Guayacán, la reconocida orquesta que sí fue protagonista en la programación oficial la recién terminada Feria, había presentado la misma oferta de Niche, pero finalmente acordaron un nuevo pago debido a la situación económica expuesta por Corfecali.



"Fue la misma propuesta, negociamos con Guayacán y les dijimos que esto no era un negocio sino eventos gratuitos para el público. Niche no se quiso bajar y fue solo un tema de presupuesto", aseveró Cortés.



Entre tanto, con relación a las críticas recibidas por parte de diferentes sectores y de lo manifestado el grupo salsero por su no participación oficial, el Gerente de Corfecali comentó que aunque valoran a Niche, en la edición 64 no era posible tenerlos en cuenta.



"Para mí, ellos no comprendieron la importancia de estar en la Feria de Cali. Es un tema para la reflexión, hicimos todo el esfuerzo, pero ellos tampoco quisieron. Si el presupuesto no lo había yo no podía forzar algo que no se podía", precisó.