Lo que viene tras la crisis en el gabinete de Jorge Iván Ospina

Jhon Edward Montenegro Jimenez

“Son momentos que demandan transformaciones reales. Ampliación de capacidades y recuperación de confianzas. He decidido demandar la renuncia a todos los Secretari@s y Directores para reconstruir y consolidar equipos”.



El clima político convulsionó en Cali tras esta petición que hizo ayer en Twitter el alcalde Jorge Iván Ospina para que todos sus coequiperos dimitieran, con el fin de evaluar posibles cambios para afrontar lo que ocurre en la ciudad por cuenta del paro nacional y la pandemia del Covid-19.



Pero, ¿por qué ‘reventó’ esta crisis en el Municipio? Según el analista político Nicholás Benedetti, lo que ocurre es el resultado de una crisis de legitimidad, gobernabilidad y control territorial desde el inicio de las protestas, “aunado a las acusaciones de corrupción y malos manejos que se han generado en la Administración Ospina, que han minado la confianza de los caleños frente al manejo de la ciudad”.



De su lado, algunos concejales manifestaron que esperan que el Alcalde aproveche la coyuntura y pondere la elección de funcionarios técnicos y bien preparados y no cuotas políticas.



“La gran reflexión es que esos actores deben llegar con capacidad de escuchar y también olvidarnos del tema de coaliciones, componendas, pagos de favores políticos. Que lleguen personas, sin importan la procedencia, que sean técnicas, para que prevalezca el interés común sobre el particular. Es lo que requiere la realidad de lo que ocurre en Cali. Que sostenga los que él cree que sirven, pero que quienes lleguen lo hagan porque tienen ganas de trabajar, porque la reconstrucción de Cali será un proceso complejo”, sostuvo el cabildante conservador Fernando Tamayo.



Y Alexandra Hernández, de Cambio Radical, recordó que mucho antes de que Ospina decidiera pedir la renuncia de sus secretarios, ya la comunidad venía haciéndolo para “algunas dependencias que estaban siendo cuestionadas en redes sociales”, como la Secretaría de Seguridad y Justicia.



“La invitación que le estamos haciendo desde el Concejo al Alcalde, con varios compañeros, es para que se reúna con nosotros y revisemos el Plan de Desarrollo, miremos el empréstito y busquemos conjuntamente cuáles son las prioridades para los jóvenes, con temas como la oferta educativa en la ladera y el Distrito de Aguablanca y un fondo económico para poderles ayudar a quienes han resultado afectados por el paro y la pandemia, pero también para crear emprendimientos sólidos”, explicó la concejala.



De su parte, Roberto Ortiz, cabildante independiente, calificó la decisión de Ospina como “una lavada de manos”, pues, según él, la falta de autoridad y liderazgo del dirigente ha sido evidente: “En esas renuncias debería estar también incluida la de él, porque Cali es una ciudad que no está siendo gobernada”.

Y agregó que “conociéndolo, hará rotación del personal que ya tiene. Ese será el cambio que tendrá esta Administración. Porque, como está hoy la gestión de Jorge Iván Ospina, difícilmente una persona sensata le va a aceptar un cargo, porque saben lo difícil que es su personalidad. Sobre todo una Administración que está señalada constantemente de hechos de corrupción. Solo es ver lo que informó hace poco la Contraloría, que en segunda instancia ya dijo que la mitad de lo que costó la Feria Virtual se lo robaron”.



Analistas consultados por El País sostuvieron que el ‘remezón’ del gabinete del Mandatario caleño se había demorado, puesto que los problemas que se han agudizado en la capital del Valle con los bloqueos y las protestas no están enteramente relacionados con el paro, sino que hacen parte de una acumulación histórica de problemas sociales, por lo que será vital tener en las secretarías de la Alcaldía a personas con sensibilidad social y capacidad de ejecución.



La politóloga Stefanía Gaviria manifestó que, así el tema de las renuncias sea protocolario, espera que “sí haya un cambio profundo, drástico, y que lleguen a esos cargos personas que sean de verdad idóneas”.

“Creo que se había demorado en pedir renuncias. Las crisis sirven y son importantes para medirle el aceite al funcionario. Yo creo que él, a estas alturas, ya sabe quién tiene la camiseta puesta y quién no. Y él es el que los conoce, así que en manos de él estamos dejando nuestra confianza como ciudadanos para que haga cambios”, indicó.



El analista Benedetti agregó que “este cambio de gabinete llega muy tarde, al punto de que algunos de sus más cuestionados secretarios, acusados de incompetencia, le han pasado factura a la imagen del Alcalde”.



Por lo pronto, Jorge Iván Ospina informó ayer, en entrevista con el noticiero 90 Minutos, que todavía no dará a conocer los nombres de sus nuevos colaboradores.



“Es un tema que lo tenemos que construir con todas las fuerzas políticas y sociales de nuestra ciudad. No se trata de que lo haga arbitrariamente, se trata de colocar a los y las mejores para los momentos que debemos gestionar en adelante”, recalcó.



El Mandatario concluyó recordando que sus prioridades actualmente son estabilizar Cali con “adecuado abastecimiento”, consolidar las mesas de trabajo con los jóvenes y luchar contra las acciones criminales que “periféricamente están interviniendo la tranquilidad de los caleños”.

Tanto concejales como analistas destacaron la labor de la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, y pidieron que sea tenida en cuenta para seguir en el cargo.