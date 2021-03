Lluvias en Cali dejaron más de 20 barrios y 135 familias afectadas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

“Yo vi los árboles moviéndose bastante y estaba lloviendo fuerte y dije desde que se muevan esos árboles es porque se va a venir ese barranco, al momentico se vino todo. El agua bajaba como un río, salí y les grité -a los vecinos- que salieran todos, así uno salga sin nada; el susto fue tremendo. Mi casa está con hierro bueno, pero hay casas afectadas, la de arriba, por ejemplo, la pared se partió y los baños los tumbó. Estamos sacando el barro y las ramas que quedaron”.



Así narra Manuel Antonio Molina lo se que vivió en el sector de Siloé, en la zona de Lleras Camargo, en la mañana de este lunes festivo por cuenta de las fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas entre ellas La Cristalina y Guarrús, en la zona de Ladera; el colapso de 8 viviendas -desocupadas- en Siloé, en la comuna 20, una de las más afectadas al igual que la 1 y la 18. Además de múltiples derrumbes y emergencias en por lo menos 20 barrios de la ciudad, y unas 135 familias resultaron afectadas.



Las torrenciales aguas que comenzaron a caer desde aproximadamente las 4:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. también dejaron varias casas en riesgo latente de ser colapsadas, entre ellas la de María González, quien vive con su esposo en el sector San Fernando, parte alta de Siloé, quienes deben evacuar “porque se derrumbó el barranco y cayó en el patio, la cocina de la terraza quedó bajo el lodo, está copada de tierra, pero el peligro es que si sigue lloviendo se vengan las viviendas que están arriba y ahí sí no sabemos dónde vamos a parar”, expresó.

Es por ello es que precisamente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, activó alerta naranja en la ciudad y se adecuó una zona de albergue. “Nos han caído precipitaciones como las que nos podrían llegar en dos meses, estas precipitaciones nos han provocado un colapso de la ciudad, por fortuna no hemos tenido pérdidas de vidas humanas ni desaparecidos, solo un herido leve, sin embargo la ciudad ha colapsado en materia de redes de servicios”, indicó el Mandatario.



Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, explicó que las emergencias ocasionadas “se produjeron a partir de la generación de 116 milímetros de lluvia, que es más de las lluvias que deben caer en el segundo mes de mayor pluviosidad de Cali, eso es prácticamente un diluvio que fue lo que sentimos desde el amanecer del lunes festivo. Seguimos activados con líderes en cada una de las comunas afectadas”, aseveró el funcionario, quien reiteró que la activación de la declaratoria de calamidad va a seguir por lo menos por 40 días más.



Asimismo, comentó que se adecuó en la Institución Educativa Juana Caicedo y Cuero con el apoyo de la Unidad Nacional de Riesgo, y los organismos de socorro, albergues para ubicar aquellas familias que están en zonas de alto riesgo.



“Deben evacuar, los suelos están saturados de agua, tenemos cuatro días sistemáticos de precipitaciones, por eso es muy importante que canalicemos el agua y evacuemos”, dijo Zamorano.



Varias familias de la comuna 18 y 20 debieron ser trasladadas a la institución donde se dispusieron 70 camarotes para una capacidad de 140 camas inicialmente, además, de alimentación, kit de aseo y acompañamiento de un equipo psicosocial. También se contó con 500 colchonetas, cobijas, mercados, que donó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para complementar los albergues.



Las fuertes lluvias en la ciudad también ocasionaron inundaciones en las vías, zonas deportivas e instituciones de salud como el HUV.



“Toda esta semana hemos tenido precipitaciones muy inusuales, en las últimas 24 horas, hemos tenido precipitaciones superiores a los 110 milímetros que es una locura, en la madrugada del lunes se generaron emergencias principalmente por remoción masales, inundaciones y caídas de árboles, las cuales fueron atendidas por nuestra institución”, comentó Roberto Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Por otro lado, más de 20.000 personas en la ciudad se vieron afectadas con el servicio de energía, “varios circuitos de energía a raíz de la lluvia, caída de árboles se vieron afectados, venimos trabajando para restablecer el servicio. Esperamos que hacia las 7 o 9 de la noche - de ayer- ya se tenga restablecido el servicio”, anotó Marino del Rio Uribe, gerente de energía de Emcali.

Alerta en el río Cauca



Las autoridades han manifestado preocupación por el crecimiento que ha tenido el río Cauca, “está altísimo, en las horas de la mañana -de ayer- creció casi un metro, lo vamos a tener monitoreado y esperamos que la gente vaya evacuando las partes bajas que son las primeras que se inundan -Floralia y Puerto Nuevo -al frente del Paso de Comercio-, pero se inunda por reflujo no porque el río pase por encima del Jarillón”, dijo el Secretario de Gestión de Riesgo.



Al respecto, Eli Shnaider, gerente Plan Jarillón, precisó que por el momento no hay riesgo. “Todavía no se ha desbordado su zona inundable, estamos a 70 cm antes de llegar a la zona de inundación natural del dique, estamos a 4.5 metros de llegar a la corona del dique, no hay ahora un riesgo inminente, pero tenemos 2500 familias viviendo en esta zona inundable, les pedimos que estén vigilantes”, finalizó.



Otros apoyos



12 personas del Equipo Scout de Emergencias, dos ambulancias y una camioneta apoyaron las labores de atención de las distintas emergencias reportadas ayer en Cali.



La Cruz Roja seccional Valle, desplazó 15 voluntarios y tres vehículos hacia la zona de Siloé, para apoyar labores de adecuación de las zonas alojamiento.