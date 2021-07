Llevan vacunación contra covid-19 a jornadas nocturnas en Cali

Natalia Moreno Quintero

Hasta este sábado se realizarán las jornadas nocturnas de vacunación anti covid en diferentes barrios de Cali, estrategia de la Secretaría de Salud que inició el viernes y que busca inmunizar a más ciudadanos ante la falta de asistencia a los megacentros. Ciudad Jardín, Granada, el Parque del Perro y el sector de gastrobares de la Calle Novena fueron algunos de los primeros sectores beneficiados.



Según explicó la jefe del despacho de Salud Pública, Miyerlandi Torres, “consideramos que la población de estos sectores es económicamente activa, por lo que no deja su trabajo por irse a vacunar. Por ende, es necesario ampliar nuestros horarios y llevarlo a los sitios en donde se está moviendo en la comunidad”.



Además de que esta iniciativa busca atraer más personas entre los 35 y 39 años, los priorizados más recientes por el Ministerio de Salud, para Torres esto también ayuda a sensibilizar a los caleños sobre la importancia de la vacuna, de desmentir mitos alrededor de ella y hacerla más accesible en zonas concurridas.

Le puede interesar: Anuncian fechas de 'vacunatón' nacional contra covid-19 para mujeres gestantes



Hay que recordar que, según cifras de la semana pasada de la Secretaría, el 50 % de los pacientes con coronavirus en UCI estaban priorizados en la vacuna, pero no accedieron al biológico, que evita en un 100 % las secuelas graves de la enfermedad.



“Cuando se abrió la nueva etapa el pasado martes no vimos que hubiese una gran cantidad de personas en los megacentros. Dada esa preocupación, quisimos regresar de nuevo a las calles. De todos modos, el rendimiento ha sido positivo en términos generales”, destacó Torres, quien indicó que las jornadas nocturnas cuentan con 20 equipos vacunadores.



Para este sábado entre las 4:00 y las 10:00 p.m. se tiene programado visitar los gastrobares de Granada y la iglesia del barrio Cristóbal Colón. A esto se suma un recorrido en el centro de Cali entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., así como los restaurantes de la Galería Alameda desde las 11:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m.



De hecho, las autoridades de salud también han realizado jornadas en la madrugada en sectores como la galería Santa Elena. Al respecto, Édgar López, líder de los comerciantes de la zona, aseveró que esto ha ayudado a la reactivación económica de la plaza de mercado y sus alrededores.



“Ayer hubo una jornada entre las 3:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. por parte de la ESE Centro, tanto en puntos fijos como en móviles en las 13 manzanas de la galería. Ya estamos llegando a un alto grado de inmunización, por ejemplo, solo esta semana se ha logrado vacunar a 600 personas, entre comerciantes, camioneros, tenderos, etcétera”, señaló López.



Por su parte, los restaurantes también han apostado por incentivar la vacunación a través descuentos a las personas que presenten el carnet de vacunación, según contó Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Capítulo Valle, Acodrés.



“Más de 50 establecimientos están apostando a esta estrategia, que retomamos este jueves de manera indefinida. La persona vacunada puede reclamar el beneficio las veces que quiera en establecimientos que están ubicados en las 14 zonas gastronómicas de la ciudad”, contó Prado.



El vocero de Acodrés señaló que se debe consultar las redes sociales de la organización para saber cuáles son esos establecimientos. “La vacunación es la única forma de seguir adelante en ese balance entre salud y economía”, aseveró.

Sobre la duda de si se puede consumir licor antes de aplicarse la vacuna, el MinSalud ha dicho que no hay evidencia que el consumo de alcohol afecte la vacuna.