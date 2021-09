Llegada de nuevas dosis fortalece reactivación de vacunación anticovid en Cali

Se espera que la capital del Valle del Cauca pueda recuperar el ritmo acelerado de vacunación anticovid en el transcurso de esta semana, esto con la llegada de los biológicos anunciados por Minsalud.



De hecho, este lunes al país ingresaron 957.600 dosis de AstraZeneca -por parte de una donación del gobierno de España-, y 2.097.600 de dosis de Sinovac - a través del mecanismo Covax- que estarán destinadas para completar esquemas de inmunización. Estos lotes serán distribuidos en los próximos días a las diferentes ciudades del territorio nacional.

Lea también: Colombia recibirá más de un millón de dosis de vacuna anticovid de Moderna esta semana



Frente a la llegada de estas vacunas el presidente Iván Duque agradeció la cooperación del reinado español por la donación de AstraZeneca.

“Valoramos esta donación que está haciendo el reinado de España a nuestro país de 1.100.000 vacunas aproximadamente, de las cuales estamos recibiendo este lunes alrededor de 957.000 a través de la plataforma Covax”, expresó.



En ese mismo sentido, la llegada de estos biológicos es tomada de manera positiva en la ciudad, ya que en la semana pasada la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, hizo un llamado al MinSalud para priorizar a Cali frente a la llegada de las vacunas teniendo en cuenta la escasez que se presentaba y los eventos masivos que se acercan.



Respecto a la fecha de llegada de las vacunas a la ciudad y la cantidad, la funcionaria informó que “todavía no sabemos cuántas vacunas nos van a entregar, eso no está claro, llegarán las vacunas según me ha mencionado el Ministerio después del 15 de septiembre; pero aún no hay una fecha exacta ni tampoco la cantidad precisa”, anotó.



Asimismo, comentó que la ciudad cuenta con disponibilidad de biológicos. Se tienen vacunas de Pfizer para primeras y segundas dosis para niños de 12 a 17 años y mujeres embarazadas, también AstraZeneca de primeras y segundas dosis para todas las etapas y Sinovac solamente para segundas dosis, que se están aplicando en el megacentro del Estadio Pascual Guerrero.



Por otra parte, este lunes la farmacéutica Moderna confirmó alrededor de 1.255.380 dosis que serán entregadas en Estados Unidos en los días 16 y 18 de septiembre, por lo que la Jefe de despacho de Salud Municipal anunció que se espera que para la próxima semana se cuente con las segundas dosis de estos biológicos en Cali.



Es decir que, luego del 15 de septiembre la ciudad contará con vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Moderna para continuar con los esfuerzos de inmunización.



Cabe recordar que la ciudad está ad portas de iniciar diferentes eventos masivos que tendrán asistencia de público tales como la Feria de Cali, Petronio Álvarez y los Juegos Panamericanos Junior. Por lo que, gracias a la llegada de estos nuevos biológicos, se espera implementar estrategias que aceleren el ritmo de inmunización.



“Dentro de las estrategias a realizar se va a fortalecer la vacunación en los colegios, uniendo la vacunación covid con la de rubeola en los menores de 10 años y con la vacuna de VPH para las niñas de 9 a 10 años; además esperamos tener suficientes biológicos para estar en los diferentes territorios como lo hemos venido haciendo durante los meses anteriores, jornadas nocturnas, jornadas en los fines de semana en los espacios en donde más se mueve la comunidad, centros comerciales, zoológico, Pance y el kilómetro 18”, informó la jefe de cartera de salud municipal.



Según cifras de la Secretaría de Salud Distrital, se requiere la aplicación de 782.880 vacunas para tener el 90% de la población caleña con primeras dosis y alrededor de 1.182.044 para que se tenga el mismo porcentaje con el esquema de vacunación completo.

Una preparación necesaria

Para la docente universitaria y epidemióloga Diana María Caicedo, “es totalmente importante que la ciudad continúe con la vacunación de la población, por lo que mantener la disponibilidad del biológico va a ser relevante, y más ahora que se vienen otro tipo de eventos relacionados con la probabilidad de un mayor contagio como la Feria de Cali, que llevan a la reunión masiva de personas”.



En ese mismo sentido, agregó que no solamente es contar con disponibilidad de biológicos, sino que se debe seguir reforzando las labores de búsqueda y pedagogía en donde se informe a las personas que aún no se han vacunado sobre los riesgos de enfermedad grave en caso de un contagio por covid.