Las ESE de Cali le reclaman al Gobierno millonario pago por la vacunación Covid

Las Empresas Sociales del Estado (ESE) de Cali hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se les pague las cuentas pendientes por los servicios de vacunación covid de los años anteriores.



Los prestadores de servicios de salud (IPS), ya sea hospitales o centros de salud, dispusieron desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, diferentes puntos en la ciudad para la inmunización contra el virus. El Gobierno se comprometió a costear cada vacuna aplicada no solo en Cali, sino en todo el país.



Y aunque se han hecho algunos pagos, hoy en día se les adeuda importantes cifras, que en conjunto pueden superar los $6000 millones.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral señaló que el Gobierno no ha pagado $2.6 billones a las EPS del país por los servicios de vacunación del covid.

“A nosotros nos enviaban los biológicos gratis, pero para la aplicación de las dosis colocábamos todo el recurso humano, los elementos médicos, además de la logística y el desplazamiento que realizamos para los diferentes puntos de vacunación”, explicó María Piedad Echeverri, gerente de la Red de Salud Ladera ESE.



La funcionaria comentó que por toda la logística de aplicación de las vacunas covid, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, adeuda a la Red de Salud Ladera más de $ 2700 millones, y que hasta el momento desconocen la fecha de cuándo se hará el pago.



“Ya realizamos el registro de lo que nos deben pero, hasta el momento, al parecer hay problemas para desembolsar el dinero. Necesitamos que le den celeridad a esos pagos para tener los recursos suficientes y poder prestar un buen servicio, además de pagarle oportunamente al personal, pues en la medida que siga existiendo esta deuda, nos afecta a nuestro funcionamiento”, dijo la Gerente.



De igual manera, Sandra Isabel Cardona, subgerente científica de la Red de Salud Suroriente, dijo que entre las razones por la cual el Gobierno se ha retrasado en los pagos es porque la forma para el registro de las personas vacunadas no estuvo claro desde el principio, lo que han requerido de muchos reprocesos para recolectar la información requerida.



“El PAI web, que es la plataforma que dispuso el Ministerio de Salud para registrar la vacuna que se le pone a cada paciente, no se preparó adecuadamente para recibir toda la información del país en simultánea, por lo que se caía el sistema constantemente y eso retrasó la recepción de los datos”, manifestó la Subgerente.



Debido a esto, aún se está validando la información de muchas entidades de salud en el país a quienes también se les adeuda el pago.

En cuanto a la cantidad de dinero que se le debe a la ESE de Red de Salud Suroriente, la Subgerente científica informó que la deuda es de alrededor de $400 millones por los registros ya enviados, pues aún faltan otros por validar.



Por su parte, Jorge Enrique Tamayo, gerente de la Red de Salud Centro ESE, expresó que a pesar de que el Ministerio de Salud ya le pagó a la red una gran parte de la deuda, aún les debe una cantidad considerable que limita su funcionamiento.



“Ya nos han pagado más de $ 4000 millones, sin embargo, al corte de septiembre del 2022, se adeuda alrededor de $ 2400 millones que es lo que ya se concilió. Este valor corresponde a lo que se ha acumulado de los años 2020, 2021 y 2022”, dijo.



El Gerente agregó que, según lo que le han dicho, están validando los reportes que ya enviaron para determinar si son correctos o no.



Además, que espera que en los próximos meses el Gobierno pueda dar claridad sobre las fechas en que se realizarán los pagos, pues si se siguen atrasando se puede presentar una crisis en la red de salud de la ciudad y el país.



Esta misma situación la viven los hospitales públicos del departamento. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, ha reiterado en varias oportunidades que si no se les giran los recursos a las instituciones de salud, estas no podrán cumplir con sus obligaciones con proveedores y con su recurso humano.

La falta de pago de estos dineros pone en peligro la situación financiera de la Red de Salud, pues podrían enfrentarse a posibles insolvencias, argumentan algunos.

Tres años de la pandemia

Hoy, se cumplen 3 años de la declaración de emergencia de salud pública de la OMS para el covid-19.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la respuesta global a la pandemia es "renqueante", es decir, no es totalmente estable debido a la falta de vacunas y tratamientos en varios países.



Pese a mantenerse la emergencia, en numerosos países se ha decidido levantar las medidas como eliminar el uso obligatorio de tapabocas.



En los próximos días podría conocerse si se mantendrá o no la emergencia sanitaria a nivel mundial.