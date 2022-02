Las acciones de Seguridad Cali ante el paro decretado por el ELN

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, manifestó, frente al inicio del paro armado por parte del ELN en el territorio nacional, que la comunidad caleña puede estar tranquila, pues la fuerza pública está desplegada.



La declaración del funcionario inicio recalcando que, aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció los panfletos con la amenaza del paro armado, se cree que la afectación se focalizara en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Cauca, con alguna influencia hacia Nariño



Sin embargo, el también coronel, aseguró que: "nosotros como institucionalidad estamos atentos, con todo el sistema de vigilancia, con un trabajo institucional de todas las agencias de inteligencia, con alguna colaboración de las agencias especializadas que tienen un trabajo coordinado con la fiscalía general de la nación, con el cuerpo técnico de investigaciones y esto nos posibilita poder decirle a la población que no se dejen amedrantar".

Además, Soler agregó que: "existen intenciones de generar pánico, miedo, terror y trabajar sobre la psique de las personas para que se atemoricen e influir en la parte emotiva, porque eso hace el terrorismo, pero nosotros estamos para proteger a toda la población en el territorio del distrito especial".



Después del inicio del paro armado decretado por el ELN a las 6:00 a.m. de este miércoles, se han registrado atentados en los departamentos de Norte del Santander y César.



El secretario de seguridad hizo un llamado al ELN: "es bueno reflexionar y llamar a la reflexión a los miembros del Ejército de Liberación Nacional sobre el tema concreto. Cali es una ciudad que ha sido objeto de secuestros en el km18, en la maría, de situaciones muy dolorosas para la población caleña y no es bueno que se sienta amedrantada".



Concluyó su declaración asegurando que: "no es inteligente generar este tipo de presiones, menos en épocas electorales y menos con fines electorales y si es cierto que en algún momento han tenido la intención de negociar ese no es el camino, amedrentar al estado con actos terroristas".