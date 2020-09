Covid-19: "la vida normal no ha llegado, puede tardar hasta un año en volver"

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, reiteró este miércoles durante un debate transmitido por Facebook live de El País, que si la ciudadanía no tiene un comportamiento responsable, el Valle del Cauca podría sufrir un nuevo pico de casos de covid-19.



Ante los últimos hechos de indisciplina registrados en Cali, consideró que las autoridades no dudarán en limitar libertades si los contagios incrementan. "La salud pública así lo amerita. El riesgo a la salud cuesta vidas".



Por otra parte, reflexionó: "La vida normal no ha llegado, tardará entre seis meses y un año año en regresar. Hasta que no haya vacuna, o hasta que el 85 % de la población no haya sufrido la enfermedad, no vamos a poder regresar a la normalidad".



Respecto a la fecha en la que podría presentarse el nuevo pico de la pandemia en el departamento, explicó que "es imposible" saberla. "Dependerá del comportamiento de cada persona".

"Es posible, que si la situación sigue como está, en siete días empecemos a ver un cambio de comportamiento (de la pandemia), pero si la gente se cuida, nosotros vamos a seguir en una planicie de casos nuevos diarios. Pero si volvemos a subir, dependerá del control de cada uno", afirmó.



Además, Lesmes recordó las que, considera, son las medidas más importantes que los ciudadanos deben tener en cuenta para evitar la propagación de la enfermedad: no ir donde haya conglomerados, no estar en lugares cerrados y no tener contacto personal.



"Si manejamos esas normas, vamos a estar entre 200 y 400 casos diarios, hasta que podamos decir que la pandemia se acabó", concluyó.



El Valle del Cauca registra 50.986 casos de covid-19 y 1915 muertes a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.