La popular verbena en Ulpiano Lloreda, oriente de Cali, reúne 15 mil personas este 1 de enero

Miles de personas se reúnen este domingo en la popular verbena del barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali, para dar la bienvenida al año 2023.



Tradicionalmente la rumba en este lugar se extiende durante todo el primer día del año, donde los ciudadanos festejan cantando y bailando y jugando con harina y espuma. Se estima que alrededor de 15 mil personas van a participar de la celebración este año.



En años pasados, este evento ha terminado en desórdenes, riñas y problemas de orden público. Por esa razón, las autoridades hicieron un amplio despliegue operativo para garantizar la seguridad y tranquilidad de los caleños.





Hasta el momento no se han conocido disturbios ni otro tipo de situaciones que alteren la tranquilidad de los ciudadanos durante esta celebración. No obstante, el reporte oficial de la Policía se conocerá este lunes.



Lea además: El preocupante balance de muertes en accidentes viales en Cali durante fin de año



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, informó que desde la mañana de este domingo se iniciaron los operativos con la presencia de más de 30 agentes de tránsito, además de un cierre perimetral de la zona donde se lleva a cabo el evento.



En ese sentido, 15 intersecciones de ingreso al barrio fueron totalmente cerradas desde las 4:00 a.m. por parte de la Secretaría de Seguridad y se mantendrán así hasta que finalice la congregación de personas.



Las autoridades señalaron que en el transcurso del día han acompañado el evento por medio de controles en la zona, registros a los ciudadanos, así como seguimiento aéreo en articulación con la Policía Metropolitana de Cali.