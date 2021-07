Caleña murió en accidente en París y familia pide ayuda para repatriarla

Valentina Rosero Moreno

El fallecimiento en Francia de la caleña Ángela Sandoval ha causado conmoción en la comunidad de ciclistas y salseros de Cali.



Ángela, de 32 años, quien era conocida en la ciudad por su activismo social y por ser parte de los colectivos de bicicleta, murió el viernes 2 de julio en medio de un accidente en París.



"Ella iba en su bicicleta y se chocó con una camioneta. No sabemos muchos detalles de cómo sucedió el accidente, solo que su muerte fue instantánea", comentó a El País Ana María, su hermana.



Ángela, quien había trabajado en varios establecimientos de baile en Cali y también era conocida por su cercanía al escenario cultural y salsero de la ciudad, había viajado a Francia hace dos años luego de firmar un contrato laboral.

Gela, como cariñosamente la llamaban sus amigos y familiares, hace unos meses había creado un emprendimiento de comida vegana en París y recorría la ciudad en su bicicleta repartiendo sus domicilios.

Según indicó su hermana, la investigación de los hechos en medio de los cuales falleció Ángela tomará unas semanas, por lo cual, la posible repatriación de su cuerpo aún no está definida.



"Nos han dicho que las investigaciones tal vez se demoren unas tres semanas, por eso no sabemos si vamos a poder repatriar su cuerpo o si tendremos que viajar y realizar todo el proceso en París para luego traer sus cenizas", dijo Ana María afligida por la incertidumbre de no saber cuándo podrán despedir a su hermana.



Lea además: Nadadora artística de la Selección Colombia denunció agresión en residencia del oeste de Cali



Ángela, quien también era amante de los animales y defensora del medio ambiente, perdió la vida en la tarde del viernes, hacia las 5:00 a.m. de Colombia.



Debido a que la aseguradora de la camioneta también está investigando los hechos, su familia inició una recolecta para lograr costear la repatriación del cuerpo de Ángela o su viaje a Francia.



"Sus amigos se han encargado de las diligencias, su mamá firmó un poder para que una amiga de Ángela sea quien se comunique con las autoridades francesas. Nosotros acá no sabemos qué hacer, por eso estamos recaudando fondos para actuar como sea necesario cuando nos lo permitan", detalló.



Aunque aún no se sabe cuánto podría costar todo el proceso, que funerarias de Francia han estimado podría superar los $30 millones, los familiares de Gela están recibiendo donaciones a través de Nequi y Daviplata con el celular 3014491719.