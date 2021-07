La 14 solicitó liquidación, debido a "situación crítica no reversible"

La 14, uno de los grandes íconos empresariales del Valle del Cauca y una de las más importantes compañías del sector comercio en Colombia, confirmó que presentó solicitud de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, debido a la situación "crítica, no reversible", en la que se encuentra.



Una comunicación del pasado jueves, firmada por Luis Eduardo Pérez Borrero, representante legal de la empresa, en la que se eleva esa solicitud, se filtró el viernes en la tarde en redes sociales y fue viralizada por miles de caleños.



Sin embargo, los voceros oficiales de la entidad se han mantenido en silencio, sin confirmar la veracidad del documento.



No obstante, este sábado se conoció que La 14 prepara una comunicación oficial en la que dará a conocer formalmente a sus empleados, acreedores y a la ciudadanía en general, la realidad que hay detrás de esta comunicación a la Superintendencia.



“Es preciso aclarar que lo que se ha divulgado en redes sociales es una solicitud de liquidación, no la orden de liquidación. Por tal motivo, la empresa está operando normalmente en este momento”, anticipó una fuente cercana al proceso.



También es necesario precisar que, aunque sí se elevó la solicitud de liquidación, es la Superintendencia de Sociedades la que define si acepta o no tal petición, y determina el curso a seguir en el proceso.



La 14 había sido admitida en enero pasado para iniciar un proceso de reorganización empresarial, al amparo de la Ley 1116, de insolvencia empresarial, con el objetivo de conjurar la mayor crisis estructural que la empresa ha sufrido en sus más de 55 años de existencia.



La solicitud de liquidación cobija a las dos grandes sociedades que concentran el negocio de la compañía: Almacenes La 14 S.A. en reorganización y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A., esta última responsable de los procesos de expansión que la organización había adelantado en ciudades como Bogotá.



"Teniendo en cuenta lo manifestado en memoriales previos, reitero a su despacho que a la fecha las sociedades que represento, Almacenes La 14 S.A. en reorganización y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A. en reorganización se encuentran en la situación crítica, no reversible", señala de forma explícita el documento entregado por el representante legal a la Supersociedades.

​

Por lo anterior, agrega, "solicito muy comedidamente que, debido a la inviabilidad de la operación comercial de la compañía, se decrete la apertura de la liquidación judicial de las sociedades, para evitar mayores perjuicios a los acreedores".



Noticia en desarrollo…