Investigan más convocatorias a rumbas masivas en Cali pese a restricción por covid-19

Erika Mantilla

Muy preocupadas se mostraron las autoridades de salud de Cali tras los desórdenes de este puente festivo, que comprendieron una rumba masiva en Tierra Blanca, en la Comuna 20; aglomeraciones en Pance y reportes por una cabalgata en el nororiente de Cali.



Al respecto, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, anotó: “Ya hemos tenido experiencias similares, por ejemplo, con lo ocurrido durante el primer Día sin IVA. Esas posibilidades de más contagios se deben controlar para que al menos no sean tan altas, es decir, que sea igual que el primer pico y que no implique un estrés en los servicios de salud”.



Cabe anotar que actualmente Cali presenta, en promedio, 500 casos diarios por covid y la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos para estos pacientes es del 50,6 %.



Y a propósito de lo ocurrido en el corregimiento de Pance, la Secretaria de Salud agregó: “La zona rural también es una población en riesgo, pues una vez llegó la reapertura y las visitas de personas ajenas, los habitantes de los corregimientos que no han tenido contacto con el virus durante todo estos meses pueden contraerlo ahora”.



Pero el episodio que más preocupación causó en este puente festivo fue la rumba que tuvo lugar en la noche del sábado pasado en el barrio Tierra Blanca, en la ladera de Cali.

Según contó a El País un residente de dicho sector de la Comuna 20, en el encuentro había alrededor de 300 personas que se citaron a las 10:00 p.m. en los alrededores de la estación del MÍO Cable Tierra Blanca.



“Si bien era un evento convocado de forma previa por un ‘DJ’ de la zona, no había necesidad de pagar por la entrada, porque eso es espacio público, aunque muy limitado, por lo que las personas no aplicaron el autocuidado ni las medidas de protección necesarias. Solo algunos pocos usaban tapabocas, pero estaban aglomerados”, contó el habitante, quien prefirió poner su nombre bajo reserva.



Según la fuente, la invitación se hizo por medio de una pieza gráfica distribuida en redes sociales. En ella se lee el nombre del evento, ‘Salxisa Vol. 2’, se exhorta a los participantes a que lleven instrumentos y compren licor; en una esquina de la imagen se alcanza a leer en letras azules: “Beba, cante y olvide”.



De hecho, en Facebook hay una página activa que hace alusión al evento. Una de las publicaciones hechas el domingo pasado refiere lo siguiente: “Recuerde que venimos recargados de mucha más salsa y estaremos informando para seguir gozando”.



De acuerdo con el residente de Tierra Blanca, el ‘DJ’ que organizó la fiesta también sería vigilante de la estación del MÍO Cable que hay en este barrio y, además, el operador prestaría equipos para estos y otros eventos. Para verificar esta información, El País consultó al presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, quien señaló que hará averiguaciones con el área comercial para determinar la veracidad de la denuncia.



La fuente aseveró: “Ya habían hecho encuentros de este tipo, pero no con tanta gente como esta vez, cuando decidieron ampliar la rumba hasta el amanecer”.



Ante esta situación, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, aseguró que “pese a que no alcanzamos a atender lo ocurrido de manera inmediata, esperamos hacer una intervención a posteriori, en la que identifiquemos a los organizadores para tomar medidas contra ellos. Estudiamos si llevar al sector acciones como las aplicadas en la Colonia Nariñense, cuando ocurrió un evento similar en el mes de junio”.



El funcionario agregó que durante el puente festivo fueron sellados un total de seis establecimientos de rumba de la ciudad por operar más allá de la 1:00 de la madrugada, que es la hora máxima permitida, o por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. En medio de los operativos también fue intervenida una fiesta que reunía alrededor de 60 menores de edad en el barrio El Caney, en el sur de Cali.



