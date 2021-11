Bajo una tenue lluvia, Cali recibió anoche, oficialmente, la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, tras la ceremonia inaugural de las justas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

La puesta en escena giró sobre cuatro ejes temáticos: la riqueza afrocolombiana, la esencia indígena, el elemento urbano y el poder de la mezcla mestiza y de la salsa.

Desde ayer, 3500 atletas de 41 países se baten por la gloria en la ‘Capital deportiva de América’.

Los medallistas olímpicos colombianos Óscar Figueroa y Jacqueline Rentería, al lado de Neven Ilic (Panam Sports). El País

Colombia cayó con México

En el coliseo Iván Vassilev Todorov, en Cali, se vivió un emocionante partido de balonmano entre las selecciones de Colombia y México, durante el cierre de la fase regular del grupo A de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. México se impuso con un marcador de 35-24. La parte inicial del segundo partido de la jornada estuvo bastante igualada. El conjunto colombiano tuvo una leve ventaja que pudo mantener por algunos instantes. Pero México, mostrando un buen desempeño,lo superó al final.

En la puesta en escena de la ceremonia hubo muchos ingredientes de los indígenas colombianos. El País

A levantar el oro

Los pesistas colombianos Antonina Mena y Estiven Villar serán hoy los primeros en iniciar competencias por el levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos Junior, sobre la plataforma construida en la cancha del Coliseo Ramón Elías López, en Palmira.

Villar disputará el título panamericano de los 61 kilogramos masculino desde las 12:00 m. y ante siete deportistas de República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina, Guatemala y Panamá. Mena, mientras tanto, se medirá, a partir de las 7:30 p.m. ante 13 atletas del continente en la categoría de los 55 kilogramos.

Fue variado el espectáculo de baile en el acto de apertura de los Juegos. El País

El judo, en acción

El Coliseo de Combate Yuri Alvear, en Jamundí, verá hoy en acción a los primeros cuatro judocas colombianos y sus respectivos rivales. La rama femenina competirá con Maryury Ureña, frente a la venezolana María Giménez en los cuartos de los 48 kg; Stefanía García combatirá contra Fabiola Díaz, de Venezuela, en los cuartos de los 52kg, y Nikol Pencue enfrentará a la brasileña Thayane De Oliveira en los octavos de los 57 kilogramos. Mateo Mejía enfrentará por los octavos a Willis García, de Venezuela

La atleta caleña Valeria Cabezas fue la encargada de activar el fuego. El País

Opción en clavados

El seleccionado nacional de clavados incursionará en las pruebas individuales de los Juegos Panamericanos Junior, luego de su debut en la modalidad por equipos.



La clasificación individual masculina verá competir a Juan Manuel González y a Santiago Santodomingo a partir de las 12:00 m. de hoy, con la posibilidad de acceder a las finales de la prueba que se llevarán a cabo a las 3:50 p.m.



Mientras tanto, Steffanie Madrigal y Mariana Osorio buscarán su paso a la final del torneo, cuando se enfrenten a las preliminares del trampolín de 1 m.

La cantante vallecaucana hizo parte del show musical, al lado de Andy Caicedo, Willy García y Herencia de Timbiquí. El País

El ciclismo pide pista desde hoy

El equipo colombiano de ciclismo de pista está listo para competir, a partir de este viernes, sobre el tradicional óvalo del velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior.



La velocidad por equipos en ambas ramas, la persecución por equipos femenina y el ómnium masculino serán las modalidades que entren en acción hoy.



Ánderson Arboleda, por un lado, será quien represente a Colombia en las pruebas del ómnium masculino, mientras que en las pruebas por equipos la plantilla variará.



Alex Zapata, Julián Osorio, Juan Esteban Guerrero, Carlos Echeverri y Cristian Ortega completan el equipo de varones.



Por su parte, Lina Marcela Hernández, Lina Rojas, Mariana Herrera, Elizabeth Castaño, Marianis Salazar, Valeria Cardozo y Yarli Mosquera conforman la nómina femenil.



Es importante recordar que dichas competencias del ciclismo de pista se escenificarán entre las 11:00 a.m. y las 19:30 p.m.

El espectáculo de la ceremonia inaugural contempló muchas expresiones de las raíces nuestras, como la afrocolombianidad. El País

Las siguientes son las competencias deportivas para este viernes 26 de noviembre:



Bádminton: individual femenina (9:00 a.m.), individual masculina (12:00 m.), dobles mixta (7.30 p.m.), Yumbo.



Balonmano: equipos femenina (10:00 a.m.), Coliseo Iván Vassilev, Cali.



Boxeo: 52 kg masculino (2:00 p.m.), 57 kg masculino (2:00 p.m.), 63 kg masculino (2:00 p.m.), 69 kg masculino (2:00 p.m.), 54-57 kg femenino (5:00 p.m.), 48-51 kg femenino (6:00 p.m.), 57-60 femenino (6:00 p.m.), coliseo Luis Ignacio Álvarez, Buga.



Canotaje velocidad: semifinal K2 1000 masculino (8:00 a.m.), final K1 500 m femenino (8:14 a.m.), final C2 500 m femenino (8:21 a.m.), final K4 500 m masculino (9:03 a.m.).



Ciclismo BMX: femenina (11:30 a.m.), masculina (11:55 a.m.), en Buga.



Ciclismo de pista: desde las 11:05 a.m., Velódromo Alcides Nieto.



Clavados: trampolín 3 metros masculino (12:00 m.), piscinas Hernando Botero O’byrne, Cali.

Gimnasia artística: equipos masculino, individual femenino (1:00 p.m.), Coliseo El Pueblo.



Judo: masculino y femenino (desde las 9:00 a.m.), Coliseo Yuri Alvear, Jamundí.



Levantamiento de pesas: masculino y femenino (desde las 12:00 m.), Coliseo Ramón Elías López, Palmira.



Natación: desde las 10:00 a.m., piscinas Hernando Botero O’byrne, Cali.



Skateboarding: 1:00 p.m., Skate Park Calida, Cali.



Squash: desde las 8:20 a.m., Club Campestre, Cali.



Voleibol: desde las 12:00 m., Coliseo Evangelista Mora, Cali.



Tiro Deportivo: Club Deportivo CVC, desde las 9:00 a.m.



Este viernes, a partir de las 8:00 a.m., se entregarán las primeras medallas de canotaje de los Juegos Panamericanos Junior en las ramas femenina y masculina, en el lago Calima.