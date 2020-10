Álvaro José Carvajal Vidarte

Las autoridades de la ciudad anunciaron drásticas sanciones para una emisora de la ciudad que promovió un evento masivo en el que se aglomeraron más de 300 personas en el sur de la ciudad.



Se trató de una convocatoria realizada en el Parque de las Banderas para patinadores aficionados, que contó con música y polvo de colores y en el que se incumplieron varias medidas de bioseguridad.



El evento contó no solo con la difusión a través de redes sociales del medio radial sino también con el acompañamiento de disc-jockeys del mismo.



"Es un acto de irresponsabilidad que un medio de comunicación, que deben ser nuestros aliados para masificar nuestra estrategia en la lucha contra el covid-19 nos organice esta fiesta donde había más de 300 personas aglomeradas, muchos menores de edad, con pinturas, sin tapabocas, en horas de la mañana del día domingo", expresó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control de la ciudad.

Dranguet indicó que la administración municipal ya tiene información de los directivos del medio radial y de los organizadores del evento, para proceder a imponer las sanciones correspondientes.



"Vamos a enfocar nuestra estrategia en dos sentidos: primero, una multa económica que supera más de los 100 salarios mínimos en contra de esta emisora", informó.



Añadió, "y dos, vamos a denunciar este comportamiento a las autoridades de Fiscalía para que adelanten las acciones penales".



Dranguet recordó a la ciudadanía que no se pueden organizar fiestas ni eventos de más de 50 personas y aseguró que la emisora radial no tenía ningún permiso para realizar la jornada, puesto que ni lo solicitó ni tampoco se pueden entregar este tipo de autorizaciones ante las restricciones nacionales y distritales existentes para prevenir el contagio de covid-19.



"No podemos permitir que este tipo de empresas aglomeren a las personas de esta forma sin ninguna medida de bioseguridad porque dan al traste con nuestras estrategias para contrarrestar los problemas por el covid-19", puntualizó.