Hoy llega la minga a Cali, en medio de una gran expectativa

Tanto empresarios como gran parte de la ciudadanía caleña esperan que la Minga Indígena, que estará hoy en Cali, desarrolle su protesta en completa calma, según lo han manifestado sus voceros.



Para Santiago Henao, integrante del Gremio de Comerciantes del Centro, genera preocupación que la manifestación pueda llevar a nuevos desmanes en la ciudad y afecte el comercio.



“Venimos de una pandemia que acabó con miles de empleos en el país, después de esto le siguió un paro nacional que dejó destrucción, y ahora tememos por la llegada de la Minga Indígena, porque la vez pasada vimos cómo muchos manifestantes destruyeron los negocios por los que hemos trabajado muchos años de nuestras vidas”, dijo Henao.



De igual manera, para Brany Prado, director ejecutivo de Acodrés, la preocupación del gremio gastronómico es mucha, aunque “es un derecho que las comunidades puedan manifestar su inconformidad, pero deben respetar el derecho de los demás ciudadanos que quieren seguir con sus actividades, productivas y la recuperación económica de la ciudad”.



Teniendo en cuenta esto, la gobernadora del Valle de Cauca, Clara Luz Roldán pidió a la Policía y al Ejercito Nacional que se dispusieran todas las medidas necesarias para preservar el orden durante la estadía de la Minga en la capital del Valle.

“Todos tienen derecho a manifestarse, pero, pacíficamente. Lo digo con claridad y seguridad, no admitiremos un solo bloqueo de vías, nos estamos reactivando, recuperando empleos y empresas por la peor pandemia en 100 años y el mayor estallido social en décadas, por lo que nuestra reactivación económica no se puede detener”, dijo Roldan.



Por su parte, el integrante del equipo político del Cric, Giovany Yule, expresó que será una manifestación sin ánimo de bloqueos o alteración del orden público, ya que el principal objetivo es visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas.



“Queremos denunciar el daño que está sufriendo nuestro territorio con amenazas, desplazamientos, masacres y en los últimos tiempos un reclutamiento masivo de nuestros niños y jóvenes por parte de los actores armados en nuestro territorio”, dijo Yule.



La Minga Indígena llegará a la ciudad alrededor de las 9:00 a.m. a la Universidad del Valle, y desde ese punto iniciarán su recorrido por la Calle Quinta hacia el Parque de las Banderas, punto en el que estarán concentrados hasta las 4:00 p.m., hora en la que se dispondrán a regresar a su territorio.



A manera de evitar traumatismo en la movilidad de la ciudad, desde la Secretaría de Movilidad se informó que se tendrá un dispositivo de más de 40 agentes de tránsito.

Por otra parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León, agregó que “se tendrá un cubrimiento para poder garantizar la seguridad, es un trabajo fuerte en donde estarán 2.600 uniformados”.



Desde la Secretaría de Salud se hará el acompañamiento en los frentes de bioseguridad con la entrega de tapabocas, y desde el componente de prestación de servicios de salud.



“Ya tenemos articulado el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) municipal y departamental, además de las IPS que están cercanas al recorrido de la marcha y articulación con las ambulancias por si se presenta algún incidente”, informó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Además se tendrán 2 puntos de vacunación: uno en la Universidad del Valle y el otro en el Estadio Pascual Guerrero.

Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos de Cali catalogó como falsos los recientes rumores que se han dado en las redes sociales, en los que se les acusa de destinar alimentos para los integrantes de la Minga Indígena.



“Nuestra política de atención en contribución a la seguridad alimentaria y nutricional del territorio, se destaca en la voluntad de donantes, de entregar a la población que se identifica como prioritaria, siendo imparcial de las diferentes orientaciones políticas y religiosas que existen”, afirmó el padre Óscar de La Vega, director ejecutivo del Bando de Alimentos.



Actualmente el Banco impacta alrededor de 70 mil personas.