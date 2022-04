Habla el sacerdote Dagoberto Cárdenas, líder de la solución a la ola de violencia en Cali durante el paro nacional

El padre Dagoberto Cárdenas, vicario para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Cali, fue una de las personas que lideró el diálogo con los manifestantes y la Alcaldía de Cali, lo que permitió el desbloqueo de las vías durante el Paro Nacional ocurrido en el 2021. Un año después insiste en que el diálogo es la mejor vía para resolver los conflictos.



El sacerdote habló con El País sobre los logros más importantes de la Arquidiócesis durante las labores humanitarias en el primer año de la pandemia y sobre la polarización que se ha agudizado en el país durante época de elecciones.



Dentro de pocas semanas se cumplirá un año del paro nacional. Aunque se evidenciaron diversas realidades sociales en el marco de este, también se fortalecieron las fracturas sociales en Cali. ¿Qué retos plantea este panorama para la ciudad?



Lo que se presentó en Colombia como una reacción de malestar en torno a la reforma tributaria evidenció la falta de atención que no solo había en los lugares más recónditos, sino también en las ciudades principales. Uno de los grupos poblacionales más destacados en ese contexto fueron los jóvenes, con grandes dificultades en torno a educación, como por ejemplo la falta de cupos para ingresar a una universidad pública. Esto plantea un reto a la hora de ampliar el espectro de estudio.



Otro de los retos es evitar que el joven termine por habitar la calle, que se convierta en su lugar de aprendizaje, pues allí proliferan la delincuencia y drogadicción.



Y un aspecto clave es reducir los niveles de violencia cuando queremos manifestar lo que no nos gusta, pues existen otras vías que no han sido enseñadas plenamente, tampoco practicadas o no han sido tenidas en cuenta. Y esto provoca la idea de expresarse con la violencia, porque consideran que es la única forma de hacerse escuchar, lastimosamente.

Otro reto que aún cobra importancia es el desempleo, aunque ya se han recuperado varios puestos de trabajo...



Claro, porque tampoco se trata de que seamos asistencialistas, de limitarnos a los subsidios, sino de posibilitar la dignidad de “ganar el pan con el sudor de la frente”, como se diría en palabras del Génesis. No solo se trata de ver quién estira la mano para recibir algo sino también de quien genera su propio ingreso.



Algunos sectores políticos pedían más ‘mano dura’ que negociación a la hora de resolver conflictos durante el paro en Cali. ¿Qué opina de esas posturas?



Sin mencionar nombres, me pareció escuchar que alguien afirmaba que “en tres días la ciudad volvería a la normalidad por la vía de la fuerza”, pero no se logró. Obviamente, la vía de diálogo fue más lenta. El último punto de concentración se levantó el 26 de junio por la vía de la fuerza, pero la violencia no pasó a mayores, porque ya se llevaba a cabo un proceso de diálogo.



Es cierto que el diálogo es más lento, paquidérmico en algunos momentos, pero si optamos por el camino de la violencia, este solo da paso a falsas sanaciones. Si tengo una herida y se cura en falso, aparentemente todo queda bien, pero hay más malestar.



Más allá de desbloquear las vías, ¿cuáles fueron las mayores victorias de la negociación en ese entonces?



Habría muchas victorias que no se pueden decir públicamente, pero solo con los años nos enteraremos (ríe). El diálogo social se presenta siempre como una oportunidad para darnos cuenta de que la violencia no es el camino, de que el diálogo es el camino que nos conduce a comprender a ese que consideramos diferente, distante.



Normalmente, una protesta se piensa en el escritorio, se planea en la acción y se ejecuta en la calle. En medio de un estallido social, aunque haya algunas acciones programadas por unos cuantos, vimos desorden, porque en un estallido no se programa hacia dónde va. Si estas personas no lograban encontrarse para definir cuál era el malestar, no se iba a poder lograr absolutamente nada, entonces fue una victoria poder recogerlos y que se entendieran para unificar ideas. Imagínate 30 lugares o puntos de concentración que piden cosas distintas y que a la vez terminan siendo similares.



Dentro de ese espacio de diálogo también se construyeron puentes hacia personas que no eran manifestantes ni hacían parte de la institucionalidad, por lo que llegaron ciudadanos y empresarios con proyectos muy interesantes, como lo es hoy ‘Compromiso Valle’.

¿Y qué tanto se ven reflejados esos éxitos al día de hoy?



Existen, pero a un año del paro hay grandes dificultades, porque ya cada uno está en lo suyo: cada uno produce y hace su vida por su lado. Y ese individualismo lleva a que los procesos se rompan y volvamos sobre los mismos comportamientos.



Durante la pandemia, una de las labores de la Vicaría era enfrentar los impactos económicos en los sectores más vulnerables. ¿Cuáles fueron los resultados más destacados de esas jornadas?



Esta dependencia busca acercar las posibilidades a quienes no las tienen. En el marco de la pandemia, las necesidades de las personas que vivían del día a día, nos llevó -con apoyo de la Alcaldía, Gobernación y laicos comprometidos- a identificar los lugares más vulnerables que requerían nuestra intervención, como algunas invasiones en el oriente, la ladera y el centro de Cali, en donde están la mayoría de los habitantes de calle. El compromiso nos hacía levantar a primera hora de la madrugada y en ocasiones trasnochábamos.



Esto lo hicimos a través de las pastorales Social, Migrantes, Penitenciaria, Salud y del Trabajo. Asimismo, adelantamos labores con el Observatorio de Realidades Sociales, el Sistema Arquidiocesano para la Educación Productiva y el Banco de Alimentos, que incluso se convirtió en un lugar de acopio importante tanto para Cali como el país, porque se logró coordinar procesos de colaboración con otras ciudades.



También luchamos por la activación de comedores comunitarios, que llegaban a atender más de 50.000 personas. La necesidad y el hambre eran tantas que logramos que en los barrios se armaran ollas comunitarias y luego formamos una red solidaria por medio de las 180 parroquias que hay en Cali, Dagua, Jamundí, Yumbo y La Cumbre.



A esto se suma una serie de acompañamientos a los pacientes que estaban hospitalizados por la gravedad del covid. ¿Cómo puede recordar o describir esas visitas?



En la Pastoral de la Salud hay sacerdotes que se dedican a visitar pacientes en las más de 10 clínicas y hospitales con las que tenemos convenio. En el primer año de la pandemia, cuando no era posible acercarse a los pacientes covid hospitalizados, se logró establecer videollamadas y en algunos casos, cuando fuimos conociendo más sobre el virus, pudimos retomar las visitas presenciales con todos los protocolos de bioseguridad.



También acompañábamos a través de la oración a las familias de las personas fallecidas, el estar con ellas cuando traían las cenizas a las parroquias o celebrar sepelios virtuales en los camposantos. Incluso, varios sacerdotes siguen transmitiendo la eucaristía o el santo rosario en sus redes sociales.

Precisamente, quiero preguntarle por esos padres que se volvieron youtubers. ¿Esa tendencia se mantendrá vigente?



Por supuesto. Uno de ellos es el padre Óscar de La Vega, quien transmite desde su canal de Youtube todos los días a las 6:30 de la mañana y 6:00 de la noche. Tiene más de 140.000 seguidores y logra que se conecten alrededor de 7.000 personas. Aunque el espacio físico no puede ser reemplazado por la virtualidad, estas herramientas aún son útiles para acompañar a las personas que todavía están confinadas.



Mucho se dijo que después de la pandemia íbamos a mejorar como humanidad. ¿Cree que se logró ese cometido o estamos peor?



Como humanidad crecimos más en la relación de unos con otros. Yo diría que en la acción personal muchas personas son más humanas, porque han entendido el camino de hermandad, otras seguirán indiferentes y unas cuentas retrocederán. Entonces no haría eso consideración en un genérico como humanidad, no puedo decir que estamos más podridos; pero sí que algunos empeoraron o todavía son indiferentes al cambio.



¿Qué piensa de la situación política tan polarizada en el país, con mensajes agresivos o discriminatorios?



Yo veo que aquí nadie quiere quitarse la camisa de su partido y decir que van a trabajar juntos por un objetivo en común. No es una cuestión de posiciones sino una necesidad de resolver de manera conjunta los conflictos que nos comportan.



Ignoro si decir lo siguiente es políticamente correcto o puede que me crucifiquen: no sé qué tan conveniente sea hablar de un congreso de oposición y un gobierno de turno, porque si bien ayudará en algunos aspectos, el hecho de que hablemos de oposición ya termina por enfrentar y la polarización no solo estará en las elecciones sino todo el tiempo.



Ya inicia Semana Santa. ¿Qué mensaje de reconciliación podemos aplicar para todas las situaciones que nos dividen o distancian como ciudad?



La Semana Santa es una oportunidad para hacer presente en el hoy de nuestra existencia los momentos de salvación que hizo Jesús. Y nos daremos cuenta que hay situaciones personales y comunitarias por las que debemos trabajar, pero antes debemos dejar “morir” el pecado, nuestros egoísmos y pareceres, porque hay algo más allá del yo y es el nosotros.

Sobre Semana Santa

De cara a las celebraciones religiosas de estos días, ¿qué protocolos van a regir?



El uso de la mascarilla todavía es obligatoria dentro de los templos. La Conferencia Episcopal nos ha pedido que hagamos las misas al aire libre, buscando carpas y sillas para evitar que se acrecen la aglomeración. En ese sentido, aunque tengamos autorización para eventos con el 100 % de aforo, multiplicaremos las actividades para evitar que llegue a la totalidad.



El saludo de la paz se realizará con una venia y, entre los más cercanos, con un abrazo. En cuanto a la distribución de la sagrada comunión, cada quien tiene la libertad de recibirla en la mano o en la boca, consciente de que hay unos riesgos. Y se continuará con los puntos para la desinfección de manos a la entrada de los templos.