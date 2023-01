Guardas de Cali no han podido estrenar 82 motos

El pasado 16 de diciembre llegaron a las instalaciones del Tránsito de Cali 82 motocicletas para reforzar los equipos de los guardas de la ciudad.



Sin embargo, hasta ahora, estos vehículos no han sido usados por los uniformados, debido a que presentaban una falla en su estructura.

La concejal Ana Erazo denunció en sus redes sociales esta situación y dijo que hasta la fecha, las motos seguían parqueadas a la intemperie esperando a ser modificadas.



Al respecto, Andrés Ávila, agente de tránsito de Cali y presidente Nacional de la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito, Asagetran , explicó que cuando se entregaron las motocicletas, se detectó una imperfección en las defensas de estos vehículos, pues las rodillas de los agentes golpeaban con la estructura (ver fotos).



“Estas defensas nos protegen de alguna caída, de algún siniestro que pueda causarnos alguna lesión, por esta razón se le informó de inmediato al Secretario de Movilidad acerca de este defecto. Él con su grupo de trabajo observó el tema y vio que efectivamente había una falencia en esa parte”, dijo Ávila.



Además, expresó que las motos nunca estuvieron abandonadas, sino que se estaba a la espera de que se solucionarán los defectos de las defensas. Asimismo, recalcó que durante este mes, en el que no hicieron uso de las motocicletas, los agentes no tuvieron mayores afectaciones, pues siempre había algún vehículo disponible para prestar su servicio.

Así llegaron las motos de los guardas. La defensa no cumplía con su labor de protección y estorbaban para la conducción. Foto: Especial para El País

La Secretaría de Movilidad le aclaró a El País que el 19 de diciembre, es decir tres días después de haber recibido las motocicletas, se realizó la reclamación al concesionario, pero teniendo en cuenta que ya se encontraban en las últimas semanas del año, el personal de la empresa estaba en descanso y no fue posible realizar el cambio de las defensas inmediatamente.



Sin embargo, informaron que esta semana realizaron las modificaciones respectivas y las motos están listas para ser asignadas a los agentes de tránsito.



“El día viernes ya estarán funcionando, pues hay que hacer el proceso de asignación e inventario de cada motocicleta con cada agente de tránsito que serán los responsables del vehículo”, confirmó Movilidad.

Igualmente, expresaron que este cambio no tuvo ningún valor adicional, pues al tratarse de una falla en la fabricación, el concesionario asumió todos los costos.

La Secretaría de Movilidad de Cali adquirió un total de 82 motocicletas para reforzar el parque automotor de los agentes de tránsito que tuvieron un costo de más de $25 millones cada una.

Asimismo, otra fuente del Tránsito dijo que durante el mes en que las motos estuvieron parqueadas en la entidad, les hicieron el mantenimiento correspondiente para evitar que sufrieran algún daño.



“Todos los días prendíamos las motocicleta, las limpiábamos y estábamos pendiente de que no sufrieran ningún daño, pues siempre estuvieron funcionando, solo tenían ese defecto de la defensa que había que corregir”, aseguró dicha fuente.



Esto en respuesta a la denuncia de la concejal Erazo, que aseguró que los vehículos estaban a la intemperie.

Las motocicletas, que tuvieron una inversión de $2078 millones, se compraron con el fin de reemplazar y modernizar el parque automotor de la Secretaría de Movilidad.



“Estamos modernizando la flota y queremos dotar de mejores equipos a los agentes que les permita prestar un mejor servicio”, aseguraron voceros de esa dependencia.

A propósito

Las motocicletas de los agentes de tránsito cumplen con unos requerimientos que garantizan la seguridad del uniformado.



Los vehículos deben contar con las defensas o barras protectoras a los costados, además de las luces estroboscópicas o de emergencia y un maletero en la parte de atrás.



Asimismo, debe tener todos los papeles al día y realizarles el mantenimiento preventivo.



El Tránsito de Cali cuenta con un total de 454 motocicletas y alrededor de 700 agentes.