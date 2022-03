Un fuerte aguacero con granizo cae en Cali en la tarde de este viernes, lo que ha ocasionado cortes de energía y gran congestión vehicular en las calles del sur de la ciudad.



Según han reportado varios usuarios de redes sociales y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, los fuertes vientos provocaron la caída de varios árboles en la Calle 115 A No. 26-71, barrio Invicali, Calle 27 No. 43 a-41, barrio Villa del Sur, Carrera 27F No. 73-64, barrio Bonilla Aragón, Calle 5 con Carrera 66, barrio El Refugio, Carrera 7M No. 65-65, barrio Los Pinos, Calle 6 A No. 80-160, barrio Mayapan, Cra 50 con Calle 9, barrio Tequendama, Cra 50 entre calles 16 y 14, Barrio Tequendama



Aunque hasta el momento se desconoce si la caída de los árboles ha provocado problemas eléctricos, se ha confirmado que la movilidad en las zona afectadas es limitada, por lo que al sitio se dirigen varias máquinas de bomberos con cuatro unidades.

Así mismo, se reportó que cerca del puente de los Mil Días se cayó un valla publicitaria como consecuencia de la tormenta de granizo y el fuerte viento. Se desconoce sí el incidente causó algún tipo de daño.



Cabe señalar que los semáforos de la Av.3N con Calle 44, Calle 5 con Carrera 27, Calle 5 con Carrera 34 se encuentran fuera de servicios, por lo que algunos Agentes de tránsito se encuentran en el sitio realizando labores de regulación.