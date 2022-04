Freddy Rincón, estrella del fútbol colombiano, falleció esta noche en Cali

Freddy Rincón, una de las estrellas más importantes del fútbol colombiano, falleció en la noche de este miércoles en Cali luego de permanecer tres días en cuidados intensivos tras sufrir un aparatoso accidente en el sur de la ciudad.



Así lo confirmó la Clínica Imbanaco, donde se encontraba internado el exfutbolista tras sufrir un trauma craneoencefálico severo producto de la aparatosa colisión en la que se vio implicado en la madrugada del pasado lunes.



Laureano Quintero, director Médico de la Clínica Imbanaco, aseguró que "pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido este miércoles 13 de abril. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares, amigos y seguidores de todo el planeta".



"Jamás habrá forma de expresar lo que esto significa realmente para nosotros, invitamos a todo el país a recordarlo con alegría por todo lo que nos brindó en vida con sus logros deportivos", manifestó el Director Médico.



Según indicaron desde la Clínica, en un comunicado que fue emitido en la mañana de este miércoles, el estado de salud de Rincón era de "extrema gravedad" y no había tenido variaciones, puesto que los estudios radiológicos y la condición clínica mostraban que "su condición y su criticidad eran extremas".



El 'Coloso' de Buenaventura no se pudo recuperar de un grave accidente de tránsito que sufrió el lunes en la madrugada, en la Carrera 34 con Calle Quinta, en inmediaciones justamente del Pascual Guerrero, el estadio donde brindó faenas gloriosas con la camiseta del América.



El vehículo en que viajaba Rincón esa madrugada, una camioneta Ford modelo 2015, de placas UGR 410, colisionó con un bus alimentador del Sistema de Transporte Masivo Mío, llevando la peor parte el exfutbolista vallecaucano.



Rincón fue trasladado de inmediato a la Clínica Imbanaco, pasando a cirugía por el trauma craneoencefálico que sufrió. El primer parte médico que se entregó ese mismo día confirmó que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado.



El martes la situación no mejoró, revelando el médico Laureano Quintero de unos hallazgos preocupantes en el cerebro durante la intervención que se le hizo, y este miércoles un nuevo comunicado ratificó la gravedad de la situación "por no presentarse evolución de ningún tipo en Freddy Eusebio Rincón".



La noticia que la afición al fútbol no quería escuchar se dio en la noche de este miércoles en la Clínica Imbanaco, con un comunicado que confirmaba el fallecimiento de uno de los jugadores más grandes de Colombia.



En las afueras del centro médico se presentaron momentos de mucho dolor, en tanto que en Cali, Buenaventura y en el resto del país los seguidores del fútbol sintieron la pérdida de uno de los baluartes de la Selección Colombia, autor del gol más celebrado como aquel del Mundial de Italia 90 cuando le convirtió el empate 1-1 a Alemania en los minutos finales.



Rincón se inició en el Atlético Buenaventura, pasó a Santa Fe y de allí el salto al América. Con los rojos ganó dos títulos y luego fue transferido al Palmeiras de Brasil. Fue al fútbol europeo donde jugó en el Nápoli de Italia y posteriormente en el Real Madrid.



Luego regresó a Brasil para dejar su huella en Corinthians, nuevamente Palmeiras, Santos, Cruzeiro y finalmente Corinthians una vez más.

Con la Selección Colombia estuvo en 84 partidos, anotando 17 goles.



Después de su retiro Rincón trabajó como asistente técnico en Brasil y en Colombia acompañó a Jorge Luis Pinto en el manejo de Millonarios.

Antes de su muerte trabaja como comentarista de fútbol en un canal de televisión colombiano.