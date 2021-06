Andrés Escobar: Fiscalía citó a indagatoria a civil señalado de estar armado en disturbios de Ciudad Jardín

Alejandro Cabra Hernandez

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Andrés Escobar, el influencer y empresario señalado a través de vídeos y fotos en redes sociales, de disparar en contra de los manifestantes en el sector de Ciudad Jardín, en Cali.



Horas antes, Escobar admitió a través de un vídeo en el que pidió disculpas, haber disparado al aire y con un arma de fogueo, según él, para contener a “vándalos” que pretendían quemar un CAI del sector.



Escobar deberá atender la citación en compañía de su abogado y tras la diligencia, la Fiscalía deberá determinar si presenta cargos en su contra.

Lea también: Amenazan de muerte a Beto Coral y su familia tras su denuncia sobre civil armado en Cali



No obstante, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a este medio, aún no está claro qué tipo de delito se le puede imputar a Escobar, por lo cual se deberá determinar primero el tipo de arma que tenía el hombre en el momento de los hechos, ya que de establecerse que el arma que usó era de fogueo cambiarían las actuaciones por parte de la Fiscalía.



En cuanto a la fecha y hora de la diligencia, no se anunciará a la opinión pública, por las supuestas amenazas de muerte que tiene el señalado.

Lea también: Secretario de Seguridad instauró denuncia penal contra civiles armados en Cali



Cabe resaltar que ya se identificó a diez policías que, ante la gravedad de los hechos, omitieron su deber de capturar a las personas civiles que estaban disparando contra los manifestantes. Asimismo, ya se tiene identificadas a las cinco personas civiles que estaban accionando sus armas.



El general Fernando Murillo, director de la Dijín, aseguró que, “Hemos actuado oportunamente identificando tanto a las personas no uniformadas, como a los uniformados, para que las autoridades actúen oportunamente”.



Entre tanto, a Cali, se desplazó un grupo especializado de la Policía para verificar los hechos, y por parte de la Inspección General de la institución se están recibiendo los testimonios de los uniformados.