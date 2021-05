Expertos vaticinan cuarto pico de covid-19 en Cali, más severo, por efecto de las marchas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Aglomeraciones y tumultos durante las marchas pacíficas en las cuales la mayoría de sus participantes no portaban tapabocas ni guardaban distanciamiento, podrían convertirse dentro de dos semanas en el foco de los próximos enfermos y posibles fallecidos por el contagio del Covid-19.



De hecho, tanto autoridades como algunos especialistas anticipan que las movilizaciones durante el paro les pasarán factura a muchos ciudadanos en el marco del tercer pico de la pandemia. E incluso se habla de una posible cuarta ola.



Todo porque hubo estrecho contacto entre las personas, lo cual le dará mayor velocidad a la transmisión del virus, a pesar de que el país busca acelerar la vacunación (que ya superó las 5,4 millones de dosis aplicadas), como una forma de frenar sus letales efectos entre la población más vulnerable.



Algunos expertos estiman, por ejemplo, que si 100 personas asintomáticas estuvieron en medio de la muchedumbre, estas pudieron transmitir el virus a otras 180, quienes a su vez infectarían a unas 260. El peligro aumentó si las personas no utilizaron la mascarilla para protegerse de los llamados aerosoles, que son gotículas que se esparcen al respirar, y más, cuando no fue posible el distanciamiento.



La propia secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, reconoce los elevados riesgos en esta coyuntura. “Veníamos estabilizando la curva epidémica con un RT de 1,08 y una ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos del 95%, y es claro que las manifestaciones sin protocolos de bioseguridad nos pueden traer un pico en los próximos 10 o 12 días, que no podremos superar rápidamente”.



La funcionaria recalca que “es algo que no se puede ocultar y es evidente que las protecciones (entre los manifestantes) no se cumplieron, y por eso habrá un mayor número de casos, muchos con derivación hacia las UCI”.



A ese fenómeno se agrega la escasez de insumos, en especial del oxígeno, que puede agravar aún más la pandemia en el caso de Cali. Ese drama también lo padecen 20 municipios del Valle, que al cierre de esta nota, seguían en alarma roja por la falta de ese insumo vital en las UCI para mantener con vida a los enfermos.



Otro factor a tener en cuenta es que por el bloqueo de vías, la toma de muestras para detectar más casos de covid, se detuvo. “El orden público está afectando la prestación de servicios, de tal manera que hubo un día en que la toma de muestras fue de apenas 840, cuando en promedio se hacían alrededor de 4000”, explica la jefe de la salud municipal.

Lea también: Minsalud modificará priorización en etapas del plan de vacunación, así quedaría



Ese comportamiento preocupa, en vista de que al 7 de mayo, el número de casos de contagio en el Valle llegó a 242.744, de ellos 169.740 en Cali, mientras los fallecidos, desde que empezó la pandemia, suman 7564. Los decesos en la ciudad son ahora 4638, según los últimos registros.



En Colombia las cifras son igualmente preocupantes. Van 2,9 millones de casos y 76.000 muertes, y al igual que en el Valle la ola de nuevos contagiados sigue creciendo de forma exponencial, pese a la vacunación.



En Cali los casos positivos oscilan entre 400 y 500 cada 24 horas, pero debido a la crisis en el orden público esa medición forma parte de un subregistro al haber disminuido la toma de pruebas, admite Torres.



Frente a ese panorama, la funcionaria pone de presente que al personal de salud se le ha dificultado llegar a sus puestos de trabajo. “Eso ha llevado también a muchos ciudadanos a no tomarse muestras y exámenes ante el temor de salir a la calle”, añade.

Por su parte, el epidemiólogo y docente de la Universidad Libre, Rodolfo Herrera, destaca que “para nadie es un secreto que el proyecto de reforma tributaria fue un paso en falso que de alguna forma llevó a que la población protestara haciendo caso omiso a los riesgos y desatendiendo las medidas de bioseguridad” en las marchas.



“La gente no olvidó, sino que sobrepasó ese riesgo que ya conocían al asistir a marchas multitudinarias, y lo que se avecina es otra ola de contagios dentro de 15 días”, recalca.



Herrera subraya que este nuevo escenario se presenta infortunadamente cuando el tercer pico no ha terminado, el cual se sostendrá durante más tiempo, aunque de “pronto no habría un cuarto pico”.



Al respecto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señala que “pensando en la cantidad de personas que estarían sin ninguna medida de protección en las marchas, calculamos que habrá un aumento importante de casos, y que nos iba a tomar en la parte alta de la actual curva sin haber descendido. Un incremento sobre el incremento que no se va a sostener mucho tiempo”.



Esto último, anota, ocurrirá por que el bloqueo de vías ha producido un aislamiento de la población durante varios días “y eso de alguna manera nos va a ayudar, y hará menos difícil la situación de contagios”.



Considera la funcionaria, sin embargo, que “dentro de unos 10 días vamos a tener complicaciones”, que obligarán a un cambio de estrategias, que incluían, por ejemplo, la ampliación de las camas, “y estamos ahora en sobrevivencia por el cierre de la red hospitalaria, con atención solo para los casos de urgencias”.

Cómo se prepara Cali

Para enfrentar lo que viene, Cali alista una estrategia basada en la oferta de una mayor prestación de servicios, una vez se calmen las protestas. Pero todo dependerá de los corredores humanitarios para la distribución del oxígeno para tratar a las personas que están en las UCI y las garantías al personal médico.



Para ello se incrementará la apertura de más instituciones de salud, el rastreo de casos, la toma de muestras, tamizajes y un fortalecimiento de la vacunación diaria para elevar la cobertura de inmunizados.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, señala que a lo anterior se le debe añadir el aislamiento de los casos sospechosos. “Eso nos tiene preocupados. Y en este momento hablar de pandemia no es la prioridad para algunos jóvenes que no son conscientes de los riesgos que les están llevando a sus adultos mayores”, señala.



A lo anterior, la Secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes considera fundamental la ayuda humanitaria para reabrir más servicios, ya que “todo esto es una verdadera catástrofe porque no tenemos insumos esenciales como el oxígeno”.



Estima la médica “que nos preocupa mucho el traslado de pacientes y la falta de combustibles para las ambulancias y los hospitales. Es una situación muy difícil que ojalá podamos superar pronto para acelerar la vacunación y la movilización del recurso humano”. En ese sentido, indica la funcionaria, que será necesario reformar gran parte de los planes trazados para continuar atendiendo la pandemia.



La epidemióloga y docente de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, tiene otra visión sobre lo que viene. “Es muy difícil saber si habrá un incremento de casos covid o una disminución porque no se están realizando todos los procesos de vigilancia, toma de muestras y rastreo de contactos”.



Sostiene que por ahora la prioridad es superar el conflicto porque eso parte de una respuesta a la pandemia y para que no se agraven los problemas de salud pública.



“Lo que se debe hacer, por ejemplo, es un ajuste a la vigilancia epidemiológica para obtener datos sobre cómo se comporta la transmisión del virus”, indica.

Acelerar la vacunación



En Cali, antes de la alteración del orden público, el promedio de personas vacunadas por día era 4000 en el sistema de los llamados megacentros. Aún en medio de la situación la ciudad reabrió uno de ellos en el Coliseo del Pueblo lo que permitirá la inmunización de la población entre las 7 a.m. y las 2 p.m. y gradualmente habrá otros en la ciudad.



Hasta el pasado 6 de mayo en el Valle habían sido vacunadas 541.873 personas y 334.923 en Cali, y se proyecta aplicar 36.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en días venideros.



En el Valle se estaban aplicando 60.000 dosis por semana, pero por las manifestaciones la cifra bajó a 45.000, y se está a la espera de más biológicos.



En Colombia van 5,58 millones de ciudadanos con primeras dosis inyectadas y 2,1 millones que recibieron la segunda. El 5 de mayo se logró por primera vez superar las 200.000 dosis aplicadas en el país.



A su turno, el también epidemiólogo, Robinson Pacheco, manifiesta que “en adelante acelerar la vacunación será fundamental” pero considera que por ahora no se puede hablar de un cuarto pico, “pues todavía no hemos salido del tercero”.



Todo un dilema que la ciudad deberá enfrentar una vez llegue la calma.

Los corredores humanitarios como solución a la crisis



Una de las alternativas para superar la crisis hospitalaria a raíz de los bloqueos viales en el Valle es que se pongan en marcha los corredores humanitarios para trasladar insumos, como el oxígeno, pacientes y personal médico.



La secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, hizo un pedido al Instituto Nacional de Salud, INS, en ese sentido, pues “la situación es dramática”.



A la fecha, además de Cali, la coyuntura más crítica la enfrentan municipios como Palmira, Yumbo, Tuluá, Buga, Cartago. Y aunque, están alejados y en la zona montañosa, se presentan problemas en Ansermanuevo, Riofrío, Trujillo, entre otros.



De igual manera, se ha solicitado a los manifestantes y líderes de las marchas que apoyen los corredores humanitarios y el respeto a la misión médica para enfrentar no solo los próximos casos de covid sino la atención de los problemas sanitarios por la acumulación de basuras, falta de agua y otros.



“En ese sentido le hemos pedido al Gobierno un diálogo social, especialmente con los jóvenes, pues observamos que tienen una inconformidad que se debe manejar, pues algunos están perdidos de la realidad”, opina la funcionaria.



Insiste en que las rutas humanitarias podrían mejorar no solo la llegada del oxígeno a los hospitales, y para ello pidió a los manifestantes no seguir bloqueando las carreteras ni vandalizando ambulancias.



Durante las protestas varios médicos fueron blanco de ataques, mientras enfermeras y asistentes no han podido acudir a sus trabajos.



Por más pruebas

La toma de más pruebas es uno de los retos para actuar frente al próximo aumento de contagios.



La Alcaldía de Cali estaba realizando pruebas gratuitas, pero debido a los desórdenes esa tarea se suspendió. Y también por el temor de las personas al salir a las calles.



Hasta el pasado 16 de abril se habían tomado alrededor de 40.000 muestras.