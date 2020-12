Álvaro José Carvajal Vidarte

La evolución de casos de Covid-19, tanto en notificación de nuevas infecciones como en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, será determinante para evaluar si se implementa un eventual ajuste en la medida del toque de queda y la ley seca en Cali.



El impacto de la medida, que actualmente rige entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. y está vigente hasta este miércoles, 16 de diciembre, será evaluada por autoridades de seguridad, sanitarias y miembros de la Administración Municipal para contemplar si se endurece la restricción a la movilidad en Cali, si continúa por el resto del mes o si se aborta.



De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia Municipal, Carlos Rojas, será este miércoles cuando se definan acciones para afrontar las últimas semanas del 2020 y el inicio del 2021.



“Hay dos escenarios en el tema del toque de queda. El primero es de 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., y realmente cuando uno hace el sondeo en los sectores hay gente que es radical y se ubica en esa postura: que seamos duros y tratemos de moderar gran parte de la actividad nocturna, que es cuando se ve la mayor cantidad de gente circulando en la ciudad. Hay otra postura que plantea que lo recomendable sea de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. Aún no hay nada decidido, pero esto dependerá de los indicadores que presente Salud Pública esta semana”, aseguró Rojas.



El funcionario señaló que, independientemente del horario que se llegara a escoger para una eventual ampliación del toque de queda, seguirán rigiendo algunas excepciones para evitar que se registre un impacto en la economía local. “Dentro de las exenciones podrían quedar cubiertas personas que trabajan en establecimientos para que, con una carta de su empleador, pueda desplazarse a su vivienda una vez cierren el negocio”, advirtió el titular de la cartera de Seguridad y Justicia.



Rojas agregó que también se revisará si la medida se aplica de forma sectorizada. “No toda la ciudad se comporta de igual manera, por eso podría ser que en las zonas críticas y donde se percibe ese enorme flujo y las aglomeraciones tomemos acciones sectorizadas para tener mayor regulación”, afirmó el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, quien no descartó una posible implementación del pico y cédula en la ciudad para acceder a centros de comercio.

Primeras jornadas del toque de queda, con algunas fiestas aisladas



Aunque durante el fin de semana el comportamiento general de los caleños, de acuerdo con las autoridades, fue aceptable, se registraron algunas concentraciones de personas y reuniones que debieron ser controladas por miembros de la Policía y la Secretaría de Seguridad y Justicia.



“El pasado jueves y viernes no tuvimos mayor inconveniente porque la gente no salió tanto. Sin embargo, tuvimos algunas intervenciones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control y la Policía en sitios donde había aglomeraciones. Encontramos estas manifestaciones más que todo en el sur y occidente de la ciudad, donde se impusieron comparendos y se desactivaron fiestas”, dijo Rojas.



El funcionario manifestó que los operativos se intensificarán, especialmente de cara a la celebración de las novenas navideñas, la celebración del 24 de diciembre y el año nuevo, habiendo mayor preocupación por estas dos últimas, teniendo en cuenta que a pesar de la prohibición de la comercialización y uso de pólvora, hay quienes insisten en utilizarla.