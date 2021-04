Estos son los lugares donde toman pruebas gratuitas de covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Tras el incremento de casos de contagios por coronavirus en Cali, la Red de Salud Pública de Cali activó puntos para la toma gratuita de pruebas Covid-19 y así cerrarle el cerco al virus.



“La apertura de estos puntos obedece básicamente al incremento de casos y contagios en la ciudad, previendo la tercera ola de la pandemia. Allí la comunidad podrá acceder de manera fácil y rápida a la prueba covid, siendo conscientes de la importancia del autocuidado”, señaló Maricé Ortiz, epidemióloga de la Red de Salud Norte.



La funcionaria aclaró que no se tiene distinción de régimen para la atención de las personas.



“Estamos recibiendo a personas de todas las EPS o que no tengan aseguramiento, a través de las pruebas de antígeno o de PCR, según unos criterios que hemos establecido”, añadió.

Esos criterios que menciona la epidemióloga son: llevar más de cuatro días con síntomas o haber tenido contacto estrecho con una persona que haya resultado positiva para coronavirus.



De ello dependerá el tipo de prueba a realizar.A la fecha, se han adelantado más de 38.000 pruebas para covid en los diferentes puntos dispuestos por las Empresas Sociales del Estado (ESE) durante la pandemia.



Estos son los puntos donde las Empresas Sociales del Estado tomarán muestras gratuitas de Covid-19 para hoy domingo 11 de abril:

IPS Primero de Mayo, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 p.m.



Asimismo estará operando la IPS Cañaveralejo de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 p.m.



Por su parte en la IPS Siloé la atención será de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.



Por otra parte, es importante recordar que hoy domingo megacentros de vacunación no estarán operando, debido al descanso del personal. Este lunes retornan su jornada, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Por el momento, en estos espacios se está aplicando primera dosis de Astrazeneca a la población priorizada actual, es decir, a los mayores de 70 años.



Se puede asistir sin cita previa, solo debe presentar cédula de ciudadanía e ir con un acompañante.



Es importante reiterar que debido que actualmente la única vacuna que está disponible es la de Astrazeneca, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, hizo un llamado a la población de acceder al antídoto, ya que “se tienen un rechazo del 70 % con esta vacuna, por lo tanto ya le hemos informado al Ministerio de Salud, vamos a determinar cuáles son las acciones que se van a tomar, y seguir enviando el mensaje a la comunidad de la tranquilidad frente a los eventos adversos que se puedan relacionar con esta vacuna que es segura”.

¿Por qué es importante realizarse la prueba?

Aunque suene obvio la principal razón de realizarse pruebas es para detectar el covid, para realizar en cerco epidémico al virus y no poner en riesgo a personas cercanas y familiares.



La realización de dichas pruebas permiten conocer qué proporción de la población está infectada, e identificar la proporción que se encuentra en riesgo. Hacer pruebas es crucial para responder adecuadamente a la pandemia.

Se espera que el próximo martes suministren la vacunas en los megacentros a personas que requieran las segundas dosis del antídoto de Sinovac.