Esto es lo que viene para la renovación del centro de Cali desde junio

Emru ya realizó el avalúo del 50 % de bienes ubicados en el barrio San Pascual. Alianza para la Renovación Urbana transformará esta zona.



La que puede considerarse la segunda fase de recuperación del centro de Cali, la rehabilitación del barrio San Pascual, ya está en marcha. Este sector aledaño a El Calvario será el primer barrio donde se realizarán trabajos.Especial para El País.



El próximo mes de junio arrancará el proceso de negociación de los predios que se necesitarán para cambiarle la cara al barrio San Pascual, uno de los sectores del centro de Cali que será renovado urbanísticamente con el proyecto Ciudad Paraíso.



Dicho proyecto contempla también la renovación de los barrios El Calvario y Sucre, donde se construirá una nueva estación del MÍO, un centro comercial y la nueva sede de la Fiscalía.



El proyecto ya tenía previsto un presupuesto de $18.000 millones del Municipio a través de Metrocali para la construcción de la estación Centro del sistema de transporte masivo MÍO. Y este martes recibió un nuevo impulso financiero con la constitución de la Alianza para la Renovación Urbana del Centro, que está integrada por 35 constructoras de la ciudad.



Estas empresas inyectarán $3,8 billones para la intervención de once hectáreas del barrio San Pascual, donde se construirán 3600 apartamentos de interés social y 16.000 metros cuadrados para espacio público (plazoletas y parques).



Ya se presentaron los diseños preliminares de cómo quedarían algunas zonas públicas del barrio San Pascual (vecino a El Calvario).



Sonia Fabiola Amaya, gerente de la Alianza para la Renovación Urbana de Cali, indicó que tanto el sector público, (representado en la Empresa Municipal para la Renovación Urbana Emru) y el clúster de la construcción conformado por la Cámara Colombiana de la Construcción, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, están trabajando en los diseños de detalle de la renovación urbana de este sector.



Algunos de los diseños preliminares del nuevo San Pascual fueron contratados por la Alianza con la firma inglesa Benoy, reconocida por haber liderado hitos urbanos como Mundo Ferrari, de Abu Dhabi, o Parc Central, en Guangzhou, China.



Nelson Londoño, secretario general de la Emru, dijo que se tiene listo el 50% de los avalúos comerciales de los predios de San Pascual que están dentro de las manzanas que serán transformadas.



De 424 inmuebles que se tienen que adquirir, 222 ya cuentan con la valoración comercial. Esperamos que para el 31 de mayo estén el 100 % de los predios avaluados. Con ello se da inicio en junio a la negociación predial.



La Gerente de la Alianza para la Renovación Urbana dijo que la negociación predial podría demorar un año, por lo cual se estima que el arranque de las obras sería en junio del 2016.



La inversión estimada del sector privado para la transformación urbanística de las zonas a intervenir es de aproximadamente $3.8 billones y se prevé que se generen 3.500 nuevos empleos anuales en los próximos 15 años.



Con esta renovación, Alberto Gaviria, presidente de la junta directiva de Camacol Valle, dijo que se garantizará “que el sector no se deteriore en las noches, lo que actualmente pasa, porque el centro tiene vida en el día, pero apenas oscurece se desocupa. El proyecto busca garantizar la vitalidad de la zona las 24 horas del día”.



Además de los apartamentos, también se construirán 1000 parqueaderos públicos subterráneos (tal como se hizo en la Plazoleta Jairo Varela).



Los grandes parques estarán ubicados en la Carrera 15 entre calles 13A y 14 y en la Carrera 12, entre calles 13 A y 14. También se estima hacer ciclorrutas que conecten con la estación del MÍO. Las viviendas tendrán locales comerciales en el primer piso.



Se plantea que estos espacios sean parecidos a lo que ya existe en el Parque Central Bavaria o la zona del Centro Internacional del complejo de las Residencias y Hotel Tequendam (en Bogotá), que tiene comercio en la noche, pero que sus corredores comerciales cierran cuando se terminan las actividades nocturnas, dijo Nelson Londoño, secretario general de la Emru.



Roberto Alimentato, expresidente de la junta de acción comunal del barrio San Pascual, dijo que conocen poco del proyecto.



Muchos estamos interesados en vender, sabemos que los que nos tienen que pagar por nuestras viviendas se rige por los precios del mercado inmobiliario, pero creemos que debemos recibir una compensación por salir de una zona donde vivimos toda la vida, aseguró Alimentato.



El líder comunitario dijo que 88 familias propietarias viven en San Pascual, muchas de las cuales están compuestas por personas de la tercera edad. No podemos irnos así no más, como desplazados, queremos que nos garanticen justas indemnizaciones para encontrar vivienda digna en otro lugar.



Aunque el proyecto inicialmente trabajará en la transformación del barrio San Pascual, la Alianza también le apuntan a otras zonas, como los barrios El Hoyo, El Piloto, San Vicente y la Avenida Sexta desde su inicio en la Plazoleta del Correo hasta el Parque de la Música.



En zonas como El Hoyo y El Piloto, el detonante de la transformación urbana será el proyecto Parque Lineal Río Cali, que será financiado con recursos de las megaobras.



En la Avenida Sexta se contempla recuperar el espacio público, hoy deteriorado. También se considera esta zona como un distrito de entretenimiento (por su cercanía a Granada).



Nelson Londoño, secretario general de la Emru, dice que en el corredor de esta avenida pueden coexistir con la vivienda negocios asociados a restaurantes, bares, cafés y hoteles. A este desarrollo se anexaría la renovación del barrio San Vicente, que volvería a tener una presencia fuerte de vivienda.



En cifras 738 hogares están asentados en el barrio San Pascual.107 mil metros cuadrados tendrán vivienda nueva.23,3 hectáreas comprende el proyecto de Ciudad Paraíso.1 billón de pesos es la inversión estimada en Ciudad Paraíso.