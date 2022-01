Este lunes regresa el pico y placa en Cali, estas son las nuevas disposiciones

A partir de este lunes 24 de enero, regresa a Cali la medida del pico y placa, que restringe la movilidad de vehículos de acuerdo a su último digito de placa, según informó la Secretaría de Movilidad a través del Decreto 0020 del 2022.



Esta medida contempla, como sucede cada seis meses, la rotación de los días en los que los vehículos no podrán movilizarse durante ciertos horarios.

Así quedará el pico y placa para la primera mitad del 2022 en Cali

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

Cabe recordar que se mantiene la restricción de movilidad para los vehículos con pico y placa de 6:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m.



"Se mantiene la restricción para dos dígitos de placa por día. No hay restricción sábados, domingos y festivos. El servicio público individual tipo taxi no tienen pico y placa, como tampoco las motocicletas ni los vehículos híbridos. Aquellos que quieran pagar el cobro por cogestión también estarán exentos de la medida”, aseguró el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



Cabe recordar también que para esta rotación del pico y placa, no habrá semana pedagógica para conductores. Quienes sean sorprendidos incumpliendo la medida, serán acreedores de una multa de tránsito, bien sea por foto detección o de manera manual por un agente de tránsito.