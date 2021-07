Valentina Rosero Moreno

El 'pico y cédula' en Cali para este domingo restringe el ingreso a establecimientos comerciales a los ciudadanos con documento terminado en número impar (1, 3, 5, 7 y 0).



Es decir, pueden ingresar aquellos con cédula acabada en dígito par (2, 4 , 6 y 8).



Así está establecido en el decreto 4112.010.20.0440 de 2021 donde, además, se indica que esta disposición estará vigente hasta el 21 de julio.



Los ciudadanos que hayan completado su esquema de vacunación contra el covid-19 están exentos de la medida del pico y cédula.



Entre las excepciones también están el personal de la salud y quienes que brindan asistencia a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especiales.



🚨 En Cali rige la Ley Seca y el Pico y Cédula hasta el 21 de julio de 2021.



La persona que presente el carné de vacunación (dos dosis) contra la covid-19, estará exento del Pico y Cédula.



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/GJKxio6vCl — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 3, 2021



En la ciudad está vigente además la ley seca -expendio y consumo de bebidas embriagantes- entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. de cada día.



La medida no aplica para el consumo en restaurantes y bares, ni para hoteles y servicios de hospedaje, establecimientos de la industria gastronómica y gimnasios.



Lea además: Concejo presiona a Contraloría para que defina sanciones por hallazgos en Feria de Cali Virtual



Tampoco para los servicios y trámites que requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas; trámites para pago ante la subdirección de Impuestos y su oficina técnica, la subdirección de Tesorería, sus dos oficinas técnicas y los Calis; y los servicios de Tránsito