Estaciones del MIO estaban sin pólizas cuando fueron vandalizadas, denuncia concejal de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

La Unión Temporal de Recaudo y Tecnología (UTR&T), responsable del mantenimiento y cuidado de las estaciones del MIO, no habría cancelado las pólizas o seguros de dichos espacios desde octubre del año 2020, lo que impediría reiniciar la operación del sistema, denunció este miércoles el concejal de Cali Roberto Rodríguez Zamudio.



El Concejal aseguró que está en juego el sostenimiento financiero del MIO, que no ha tenido cómo operar, precisamente, porque no habría control en la operación. Ante ello, solicitó a la Procuraduría y la Contraloría investigar la denuncia.



“Reconstruir las estaciones vandalizadas estaría alrededor de los $80.000 o $90.000 millones, que debe obtener respuesta oportuna de la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología. De no hacerlo, sería Metro Cali quien tendría que asumir esa inversión”, afirmó Rodríguez Zamudio.



El cabildante subrayó que la responsabilidad de reconstruir las estaciones del MIO afectadas en Cali durante las protestas del Paro Nacional son de la UTR&T, de acuerdo con el contrato vigente.



Rodríguez Zamudio consideró que no sería conveniente reasumir la operación del MIO de forma gratuita, al no contar con las estaciones que son vitales para el control de los pasajeros.