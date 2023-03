Esta es la billonaria deuda con la que quedará Cali luego del mandato de Jorge Iván Ospina 

Según datos de la Unidad de Acción Vallecaucana y el Laboratorio Cali Contrata Bien, la actual deuda de la ciudad es de aproximadamente $2,2 billones entre capital e intereses.



Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, será el próximo alcalde quien deberá asumir el pago de casi el 60 % del valor total adeudado, que equivale a $1,3 billones del presupuesto para sanear las finanzas del distrito.



“La actual administración les dejó la deuda a otros. No sólo se adquirió un nuevo crédito con la banca privada, sino que además reperfiló la deuda del gobierno anterior, con lo cual, esta Administración no asumió el pago de compromisos financieros anteriores, como usualmente ocurre, y amplió su periodo de gracia, dejando al próximo alcalde las responsabilidades de pago más cuantiosas”, reza un documento suministrado por ambas entidades.



Y agregaron que debido a que los próximos gobiernos deberán asumir los pagos de esta deuda, dichas obligaciones limitarán la disponibilidad de presupuesto de inversión.



¿Qué refleja la contratación ligada a recursos del empréstito?

El Concejo dio autorización abierta al alcalde. En el Acuerdo del Concejo, la posibilidad de endeudamiento aprobada, por hasta $650 mil millones, no quedó atada a un listado específico de proyectos; como consecuencia, el 52% de los recursos del crédito cambiaron de destinación, si se tienen en cuenta los 19 proyectos con los que el Departamento de Hacienda sustentó la necesidad de este recurso financiero.



Adicionalmente, a finales del año pasado se presentaron nuevas modificaciones en los contratos de empréstito firmados. A enero se han celebrado 173 contratos asociados con recursos del crédito por $407.000 millones.



El 53% del recurso se ha contratado mediante licitación pública y el 32% a través de contratación directa y régimen especial.



Es necesario precisar que los 25 proyectos hoy ligados a recursos del crédito público pueden también contar con fuentes adicionales de recursos.



Asimismo, más del 50 % del recurso del empréstito se concentra en dos secretarías: Infraestructura con el proyecto de mejoramiento de la malla vial y Estaciones del MÍO concentra el 35 % y Vivienda concentra el 22 %, distribuyéndolo entre el proyecto integral Cristo Rey y Boulevard Cauquita.



“Si no tenemos un Concejo con liderazgos fortalecidos, que ejerzan control político oportuno, difícilmente logramos que la Administración de la ciudad responda con pertinencia y haya una rendición de cuentas clara, precisa, transparente y oportuna.” Sostuvo Daniel López, director UAV.