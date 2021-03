Especial fotomultas: así violan los caleños las normas de tránsito

User Admin

Le mostramos diez casos de infracciones a las normas de tránsito captadas por el sistema de fotomultas. Infracción más recurrente: pasarse el semáforo en amarillo o rojo, en un 55,5% de los casos.

Al menos 44 mil infracciones han sido captadas por las cámaras de fotomultas, ubicadas en la Carrera 36 con Calle 46, la Calle 52 con Carrera 1, la Calle 73 con Transversal 15, la Calle 13 con Carrera 66 y la Calle 70 con Carrera 5 Norte, desde que se implementó el sistema.Así lo confirmó el agente Óscar Iván Motta, encargado de la Secretaría de Tránsito para la sistematización y validación de los comparendos fotográficos, quien aseguró que la contravención que más se registra es la de pasarse el semáforo en amarillo o rojo, en un 55,5% de los casos, seguida por el no respeto a la zona peatonal ('cebra') con un 20,8%, el incumplimiento del Pico y Placa con el 20,5% y el exceso de velocidad con el 3,1%.Asimismo, los datos entregados por la dependencia revelaron que el semáforo en el que más infracciones se han cometido es el de la Calle 73 con Transversal 15, instalado desde el pasado 16 de enero en el oriente de Cali, donde más de 13 mil contravenciones han sido fotografiadas por la cámara instalada en el lugar.A pesar de las cifras, Motta indicó que no todas las veces las infracciones captadas por las cámaras pueden ser validadas como contravenciones de tránsito. El agente explicó que "no se validan todas las infracciones captadas porque muchas veces son causadas por elementos externos al conductor. Por ejemplo, puede pasar que un conductor tiene Pico y Placa pero es vehículo de un discapacitado o de transporte de alimentos; o puede presentarse el caso de un conductor que quedó pisando la 'cebra' pero es porque había un trancón. También está el que se pasó el semáforo en rojo para darle paso a una ambulancia o el que cometió la infracción en un horario fuera del determinado para aplicar las fotomultas. Yo reviso cuál fue el motivo de la infracción y luego la valido o no". En ese sentido, Motta asegura que de las más de 44 mil infracciones sólo 2.107 han sido validadas y notificadas a los conductores.Wilmer Tabares, vocero de la Secretaría de Tránsito, añadió que de esas multas validadas, 973 han sido canceladas por el infractor dejando un recaudo total de $226 millones de pesos este 2012. "En enero de este año se impusieron 1.514 fotomultas, de las cuales se atendieron 703. Éstas dejaron un recaudo de $168 millones. En febrero, se han validado 593 comparendos fotográficos de los cuales han cancelado 270, dejando un monto de $58 millones como recaudo", informó Tabares.Según dijo Motta, los vehículos y las motocicletas infringen la norma casi por igual. Pero llamó la atención en que, a pesar de que no hay cifras oficiales al respecto, los buses del MÍO han aparecido registrados en las cámaras en diferentes ocasiones. “He visto casos impresionantes. Las infracciones del MÍO son inaceptables, sus conductores han sido capacitados para que no incumplan la norma”, afirma. El agente concluyó que son más de 400 infracciones diarias las que son capturadas por las cámaras de fotomultas. De ellas, cerca de 200 son validadas por él.El secretario de Tránsito, Alberto Hadad, aspira a que a final del 2012, con una inversión de $15 mil millones, hayan por lo menos cien cámaras más en las calles de Cali. Cabe recordar que las cámaras de fotomultas cuentan con dispositivos infrarojos (no tienen flash) y un zoom óptico de 36X. El sistema sancionatorio rige entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.¿Cómo funciona el sistema de fotomultas?La cámara identifica al vehículo infractor. Mediante un equipo especializado identifica la placa y cruza información con la base de datos de la Secretaría de Tránsito para esclarecer quién es el propietario.La información llega al agente, quien verifica si la infracción capturada en la fotografía debe ser validada u omitida, con debida justificación.De ser validada, la infracción llega a manos de un supervisor de Tránsito, quien se encarga de notificar vía telefónica al propietario del vehículo con el cual fue cometida la contravención. También se le hace llegar un documento que consta de dos fotos: una en plano general donde se aprecia la infracción y otra donde se aprecia en primer plano la placa del vehículo, y la notificación del valor de la multa.El infractor notificado puede aceptar pagar mediante un convenio de pago el 100%, puede apelar e irse a audiencia pública, o puede aceptar pagar el 50% del comparendo con el compromiso de realizar un curso de capacitación.En caso de reincidir el mismo propietario en menos de seis meses, la Secretaría de Tránsito podrá cancelar la licencia de conducción, de acuerdo a los lineamientos del Código Nacional de Tránsito.Para tener en cuentaLa cámara de fotomulta más antigua es la de la Calle 70 con Carrera 5 Norte, instalada en junio del 2011. Las cuatro cámaras restantes han sido instaladas en lo corrido del 2012.