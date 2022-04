En medio de música y lágrimas, así fue el homenaje y despedida a Freddy Rincón en el Pascual Guerrero

En la mañana de este sábado inició al homenaje y despedida al ícono del fútbol colombiano Freddy Rincón en el estadio Pascual Guerrero, donde sus familiares, amigos y fanáticos darán el último adiós al 'Coloso' de Buenaventura.



El homenaje dio inicio alrededor de las 10:40 a.m., en el Pascual, donde se registra una gran cantidad de fanáticos, acompañados de las más grandes estrellas del fútbol.



A las 12:00 p.m. se adelantará la ceremonia más grande de la que todos los caleños y quienes llegan de otros territorios podrán participar en el Pascual, para darle la despedida al ícono del fútbol colombiano.



Quienes quieran ser parte del homenaje que se le realizará al 'Coloso', podrán asistir desde el mediodía de este Sábado Santo al estadio de la ciudad donde el féretro estará en cámara ardiente por algunas horas. Los asistentes tendrán la oportunidad de pasar por la cámara ardiente y ser parte de la despedida.

Inicia oficialmente el homenaje a Freddy Rincón para darle el último adiós en el Pascual Guerrero. Grandes estrellas del fútbol y fanáticos hacen presencia en el lugar.



Fotos: Áymer Álvarez / El País pic.twitter.com/vBdvzBX6Hf — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 16, 2022

Homenaje a Freddy Rincón en estadio Pascual Guerrero. Áymer Álvarez - El País

En el homenaje estuvo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al igual de las estrellas del fútbol como Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea, Francisco Maturana, Óscar Córdoba,

René Higuita, James Cardona, John Édison Hernández y Faustino Asprilla.



De igual forma, hicieron acto de presencia Harold Lozano, Niche Guerrero, Faryd Mondragón, Ferry Zambrano, Víctor Hugo Aristizábal, Óscar Córdoba, Arnulfo Valentierra y Juan Carlos Osorio y Moisés Pachón, entre otros.



Los entrenadores Francisco Pacho Maturana y Jorge Luis Pinto también estuvieron en el acto. El técnico santandereano Pinto se le vio dando un emotivo abrazo al hijo de Freddy, Sebastián Rincón, al igual de Maturana con Manuel Rincón, hermano de 'El Coloso'.



Fotos: Jaír Coll / El País pic.twitter.com/rrGI9tkzhH — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 16, 2022

El féretro con el cuerpo del exfutbolista está ubicado en la parte sur del Estadio Pascual Guerrero, por lo cual, el ingreso de los fanáticos será por la parte suroriental donde se encuentra la rampa, mientras que la salida será por la zona sur occidental.



En este sentido homenaje se han presentado en la tribuna alrededor de 500 fanáticos con banderas de Colombia e imágenes de Freddy Rincón.



El homenaje inició al son de la marimba con la canción Mi Pueblo Natal del Grupo Niche, seguido con un acto religioso dirigido por el arzobispo Monseñor Luis Fernando Rodríguez.



"Freddy es una luz que alumbra muchísimo, pero no opaca ninguna", así empezó su discurso el entrenador Maturana, quién recordó al 'Coloso' y al equipo en que jugó, el cual "se convirtió en una familia".



El técnico Pinto en medio de lágrimas rindió homenaje a Freddy. "Yo pienso que Freddy es un ejemplo de vida, de trasformar la voluntad en grandeza", dijo Pinto. "No he tenido un jugador que tenga la capacidad de trabajo como Freddy Rincón. A él no le interesaba la plata, le interesaba jugar", añadió.

Homenaje a Freddy Rincón en estadio Pascual Guerrero. Áymer Álvarez - El País

Con recuerdos y anédoctas sobre Freddy Rincón, los caleños se encuentran a las afueras del Estadio Pascual Guerrero para ser parte del homenaje que se le esta realizando al 'Coloso de Buenaventura'.

🎥 Áymer Álvarez / El País pic.twitter.com/TsPgZdj1y2 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 16, 2022

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio unas palabras igualmente despidiendo al 'Coloso'. "Estamos acá para honrar quién acariciaba la pelota, pero como un cañón potente hacía los más importante goles", dijo Ospina en la tarima del estadio.



"Pa... soy profesional", con esa frase se le quebró la voz al hijo de Freddy, Sebastián Rincón, quién en medio de lagrimas recordó el momento en que le había contado a su papá por el teléfono cuando firmó su primer contrato como futbolista. "Muchas veces cuando jugaba partidos y sentía que había jugado bien, él me decía: te felicito, pero tenés que trabajar mejor la pierna izquierda", reveló Sebastián riéndose.



Luego de que sonaran canciones como "Buenaventura y caney" rindiendo homenaje al 'Coloso', los cientos de seguidores se despidieron del exfutbolista, acercándose al féretro para elevar oraciones al que les dio tantas alegrías en los partidos de la Selección Colombia en los años 90. Finalmente, los fanáticos corearon al unísono "A Freddy muchas gracias", para dar ese último adiós y agradecimiento a esta estrella.



Cabe recordar que, una vez termine el acto de despedida, el féretro será retirado del estadio escoltado por agentes de tránsito y una caravana de hinchas, familiares y amigos, para ser trasladado al Cementerio Metropolitano del Sur donde, en ceremonia privada, se dará sepultura.



La llegada de María Teresa Rincón, hermana de Freddy Rincón para el homenaje en estadio Pascual Guerrero. Áymer Álvarez - El País

El último adiós del 'Coloso' en Buenaventura

Este jueves una multitud recibió en Buenaventura el féretro con el cuerpo de Freddy Rincón. En el pueblo natal del 'Coloso' se realizó sus honras fúnebres en una cámara ardiente en el Coliseo Roberto Lozano Batalla.



El féretro llegó hacia las 5:40 p.m. del jueves en un vuelo chárter desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y fue recibido por una caravana liderada por un carro del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura.



En el recorrido, una multitud de bonaverenses se aglomeró en las vías principales del Puerto llevando camisetas de Selección Colombia para darle un último adiós a su ídolo.



Con gritos y aplausos honrando su legado, cientos de motociclistas y ciudadanos recorrieron varias zonas de la ciudad, entre ellas el sector de Montechino donde está la casa materna del 'Coloso'.



Finalmente, el féretro fue llevado al Coliseo, el cual será nombrado en honor a Freddy Rincón, donde sus amigos, familiares y fanáticos pudieron darle el último adiós a una de las grandes estrellas del fútbol colombiano.