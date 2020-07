En el Dagma hay cinco casos de coronavirus y 16 pruebas en proceso, aseguró Ospina

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a referirse este miércoles a los funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, contagiados con coronavirus.



"En el Dagma se ha identificado un brote, el cual nos está mostrando cinco personas positivas para covid-19", señaló.



Entre las personas contagiadas figura Carlos Eduardo Calderón, director de la entidad.



Ospina también dijo que está a la espera del resultado de 16 pruebas para el diagnóstico del coronavirus practicadas al personal de este organismo.



"Son personas que están en el mismo nicho, en el mismo espacio, y por eso se demandó la cuarentena estricta en del edificio donde funciona el Dagma", expuso.



Sin embargo, manifestó que la cuarentena no será razón para afectar la prestación de los servicios.

"Tiene que haber un plan de contingencia, se debe extremar la virtualidad y se está haciendo un estudio de servidores públicos con factores de riesgo, a quienes se les están extremando las medidas de protección", añadió.



"Cuarentena extrema" en Cali



Entre tanto, el mandatario se refirió a la posibilidad de establecer una "cuarentena extrema" en Cali, teniendo en cuenta las situaciones actuales del departamento de Atlántico y Bogotá frente al covid-19.

Aunque confirmó que en este momento no está contemplando tomar una decisión que lleve a la ciudad a un confinamiento total, no descartó la opción "ante el menor asomo de problemas como el aumento de la velocidad de transmisión, letalidad y ocupación de cuidados intensivos".



"No estamos en la lógica de una cuarentena extrema en este instante. No voy a decir mentiras. Pero esa puede ser una lógica más adelante en la medida en que esto nos lo esté demandando", reflexionó.