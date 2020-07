Empezarán a usar Ivermectina en tratamiento de pacientes covid en Cali, dice Ospina

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que a partir de este viernes empezarán a usar la Ivermectina para tratar casos positivos de covid-19.



De acuerdo con el funcionario, el tratamiento experimental está basado en la buena experiencia que se ha tenido en Guayaquil, Ecuador.



El médico confirmó que empezarán con 10.000 mil dosis, pero si este tratamiento tiene éxito podrían aplicar más.



"Vamos a distribuir 10.000 dosis de Ivermectina a partir de mañana en grupos de riesgo. La Ivermectina es un antiparasitario y hay resultados in vitro de alta eficacia frente al virus”, señaló.



Este medicamento sería usado en pacientes que estén en las primeras fases de la enfermedad para que no se agrave el paciente y no tengan que remitirlo a una UCI.

Puede leer: Cierre preventivo de la Alcaldía de Cali por cinco días por casos de covid-19

“En conversaciones que tuve con la alcaldesa de Guayaquil e infectólogos peruanos y algunos médicos, me cuentan los éxitos que han tenido con el uso de la Ivermectina. La vamos a distribuir en todo paciente positivo y en pacientes sospechosos”, agregó Ospina.

En cuanto a la cantidad que se usará, Ospina confirmó que serán tres gotas por kilogramo en cada uno de los pacientes que tienen coronavirus en la ciudad.

“Vamos a usar una dosis de tres gotas por kilogramo y lo vamos a hacer así no haya consenso de la comunidad científica. Esto nos podría reducir la derivación a UCI y podría posibilitar mayor eficacia en el tratamiento”, indicó.



Por último, el alcalde reconoció que esta es una decisión arriesgada, pero que vale la pena tomarla basada en la información de los resultados en otras ciudades con condiciones similares a las de Cali.

¿Qué efectos tiene este medicamento?

El mandatario aseguró que este medicamento podría reducir la carga viral y el comportamiento letal de la hiperinflamación que produce el coronavirus.



Esta arriesgada decisión esta apoyada en un un grupo de expertos de Perú, Ecuador y Cuba, que, en conjunto con médicos caleños, comenzarán a tratar a los pacientes que estén contagiados de covid-19 con el medicamento Ivermectina.

El galeno manifestó que este medicamento no previene el coronavirus, sino que lo que hace es impedir que la carga viral se manifieste de manera mucho más grave en pacientes que ya están contagiados.

¿Qué es la Ivermectina?

Esta droga se usa comunmente para tratar infecciones por parásitos. En el caso del manejo de los piojos en cabeza o pubis, se administra de manera local, aplicando directamente sobre la piel cabelluda. En el caso de la sarna y para otros padecimientos ocasionados por parásitos como la oncocercosis, la Ivermectina se administra por vía oral.



También es una medicina antiparasitaria que se utiliza para tratar enfermedades como estrongilodiasis, infección ocasionada por un parásito que se aloja en el intestino. Del mismo modo, se usa para controlar la oncocercosis.



Cabe recordar que de acuerdo al último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del Valle, en cali se han registrado 9528 casos positivos de covid-19, de estos, 330 han fallecido.