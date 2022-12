El Valle cerrará el 2022 sin ninguna muerte causada por Dengue

Los casos de dengue en el Valle del Cauca y en Cali se han reducido este año de manera considerable. Según la Secretaría de Salud del departamento, a la fecha se reportaron 1143 casos que representan una disminución de 6931 frente al registro del año pasado y, adicionalmente, la letalidad ha sido del 0%, pues las 11 muertes probables fueron descartadas.



Teniendo en cuenta que en el 2021 se notificaron 8074 casos de dengue y 23 muertes probables, la secretaria encargada de Salud del Valle, Nora Elena Muñoz, dijo que el balance de este año es positivo.



Agregó que la disminución de los casos se debe a las diferentes estrategias implementadas para prevenir el dengue como, por ejemplo, la fumigación permanente en los municipios.



Pero la funcionaria expresó que no se debe bajar la guardia frente a esta enfermedad. “Es ideal que se tengan los mosquiteros y que se reporten los casos de dengue, que no se manejen en la casa, se deben consultar para confirmar el diagnóstico y así se puedan hacer las intervenciones y pertinentes”, comentó.



Frente al tema, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, explicó que pese a todas las situaciones difíciles como la pandemia, “la Secretaría de Salud no descuidó ninguno de los programas que son fundamentales para garantizar el bienestar de los vallecaucanos y así se obtienen resultados tan importantes”.



En Cali también hay avances. La Secretaría de Salud notificó 2741 casos hasta el 7 de diciembre de este año, solo el 4,5 % de los casos a nivel nacional. La reducción frente al 2021 es de 52 % y de 80 % frente al 2020.



Olga Cuéllar, responsable del Programa de Prevención de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud en Cali, explicó que “se ha hecho un control integrado del mosquito en los 54 mil sumideros que tiene la ciudad cada 15 días con 40 operarios”.



Asimismo, en el Distrito se han utilizado otros métodos para combatir al Aedes aegypti (mosquito que transmite la enfermedad), por ejemplo, la aplicación de herbicidas en los sitios de riesgo, y el control biológico con los peces Guppys para que corten el crecimiento de larvas en las distintas fuentes ornamentales y de lavado, debido a que el mosquito se prolifera en estancamientos de agua.



“También hacemos actividades educativas con las organizaciones comunitarias en los sectores donde hay más casos de dengue, para que las personas también se empoderen y haya una corresponsabilidad en su hogar o entorno educativo”, dijo Cuéllar.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, las comunas que este año han presentado el mayor número de casos de dengue son la 6, 10, 11, 13, 14, 17 y 21.

Impacto

El dengue puede presentar diversas formas clínicas, es decir, sin signos de alarma, leve y grave. Algunos casos graves pueden evolucionar a síndrome de choque dengue (SCD) y otras complicaciones como miocarditis, encefalitis, hepatitis, las cuales se asocian con mayor mortalidad.



Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, de los casos reportados este año un 35,9% corresponden a dengue con signos de alarma, el 63,3% sin signos de alarma y 0,78% a dengue grave.



Clara Inés Solís Sandoval, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Cali, recomienda tener en cuenta los siguientes cuidados. “Es importante inspeccionar semanalmente las viviendas para eliminar depósitos con agua, donde se pueda reproducir el mosquito, constantemente se debe de aplicar repelente en la piel expuesta durante el día, porque es cuando el zancudo es más activo”, dijo.



Y agregó que se debe de cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros para evitar la proliferación del mosquito.