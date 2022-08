"El profesor me encerró y me pidió un beso": ola de denuncias de acoso sexual en colegios de Cali

Nuevas denuncias de acoso sexual rodean a otra institución educativa de la capital vallecaucana. En el último mes son tres los colegios que se han visto involucrados en este tipo de acusaciones.



La personera de la institución Luz Haydee Guerrero Molina, ubicada en el barrio Los Robles, en el oriente de la ciudad, reveló las insinuaciones que le hizo un docente de informática.



En medio de una asamblea entre estudiantes, una joven denunció que recibía halagos e intentos de caricias por parte de un docente. Después de conocer este testimonio, al menos doce compañeras más alzaron la voz y contaron que les ocurría lo mismo.



"El profesor siempre hace comentarios ante las estudiantes. Si te ve un labial dice: ‘uy te queda muy rico’, ‘te ves muy hermosa’ y siempre tiene el vicio de estar acariciándole el pelo a las estudiantes, el brazo e incluso a algunas les ha pedido el número", contó la personera del colegio en entrevista con Blu.



Según la estudiante, esta situación no es nueva y hace unos años el mismo profesor la encerró en un salón y la acosó.



"Me pidió que lo acompañe a un salón a llevar un teclado y otras cosas, entramos al salón que estaba vacío y completamente apagado. Dejo las cosas en la mesa y cuando voy a salir, el profesor cierra la puerta, me coge del brazo y me dijo que le diera un beso. Me quité, abrí la puerta, estaba muy asustada y bajé corriendo las escaleras", relató.



Cabe recordar que en el último mes salieron a la luz denuncias de acoso sexual de varias estudiantes en el colegio Rafael Navia Varón y en la Institución Educativa Normal Superior.



En su momento, el secretario de educación, Darwin Lenis, manifestó que se están adelantando las respectivas investigaciones.



Según el funcionario, las denuncias fueron activadas con “Fiscalía, con Personería y una vez avancen las investigaciones esto terminará en sanciones disciplinarias e incluso en destituciones”.