Alejandro Cabra Hernandez

La primera imagen que tengo de Diana Rojas, es en el salón de un hotel en la Avenida 6 repleto de guardas de tránsito, yo trataba de obtener declaraciones del entonces alcalde Maurice Armitage después de afirmar que la Secretaría de Movilidad era la cueva de Alibaba y los 40 ladrones y ella, como escudera y secretaria del Mandatario, trataba de protegerlo con afán.



Tres años después recuerdo ver su rostro en una valla en la Avenida Circunvalar con una camiseta roja que tenía estampada la palabra: Caleñísima, de fondo las casas de San Antonio. Una imagen que ganó una campaña.



Por ahora como concejala de Cali tres hechos se pueden destacar frente a su labor: hizo parte del grupo de cabildantes que desató la salida del Secretario de Educación tras presuntas inconsistencias en el Plan de Alimentación Escolar; también dio el debate para quitarle facultades al alcalde Jorge Iván Ospina en el Plan de Desarrollo y realizó denuncias frente a la invasión de La Viga, en Pance, lo que generó amenazas en su contra. Aquí la charla con ella.

¿Quién es Diana Rojas?

Soy una caleñísima de 32 años, economista de la UAO que decidió hacer política y que quiere estar en lo público muchos años.



¿Cómo dio el paso de ser la secretaria privada del exalcalde Maurice Armitage a ser concejala?

Conocí al alcalde Armitage en campaña y cuando gana paso a ser su secretaria privada y después a ser la jefa de la oficina privada. Siempre me ha gustado lo público, estoy convencida que desde allí puedo incidir en las grandes decisiones.



De alguna manera usted fue la que reemplazó en el Concejo a una de las matriarcas de la política caleña, Clementina Vélez…

Yo no haría ningún tipo de comparación, cada quien tiene formas de hacer política, yo hice una campaña donde logré convencer en semáforos, la calle, volantiando en las esquinas. El Concejo es un espacio difícil porque los ciudadanos no creen en él y llegar a convencer es complicado. Logramos 17.000 votos, fue la cuarta votación más grande aquí en Cali.



Algunos la ubican como la ficha que dejó el alcalde Armitage en el Concejo, otros como uno de los alfiles del grupo del representante Reyes Kuri y algunos más como la joven que destronó la hegemonía de Clementina Vélez, ¿cómo se ubica?

Yo soy Diana Rojas, concejal de Cali y una persona que cree que a esta ciudad la sacamos adelante entre todos. Ojalá con muchas personas que quieran involucrarse en lo público. Yo hago parte de una construcción colectiva y creo que aquí cabemos todos siempre y cuando la transparencia sea la forma que nos una para hacer política.



¿Cómo va el proceso sobre la nulidad de su curul en el Concejo y bajo qué argumentos solicitan esa nulidad?

Va muy bien, esta semana en primera instancia, salió el fallo a favor nuestro. Siempre me sentí muy tranquila porque cuando uno obra bien no debe tener temores. Seguramente le estorbaremos a algunos que no nos quieren en el Concejo. Además, quién demanda no da la cara. El concepto de la demanda era por doble militancia, porque no había estado en la campaña de Jorge Iván Ospina -candidato que apoyó el Partido Liberal-. Las pruebas eran unas fotos en las que estaba apoyando al candidato a la alcaldía Alejandro Eder, pero en ese momento el Partido Liberal no había deliberado, ni determinado a quién apoyaría.



¿Usted ha sentido trabas de su partido, el Liberal, por esas posiciones?

Nunca, el Partido Liberal ha sido supremamente respetuoso, al contrario hemos liderado causas que se han perdido como la defensa de la propiedad privada y los predios del municipio, la defensa de los recursos naturales, la equidad de género. Lo más importante de la política no es llegar, sino hacer.



¿Hace poco usted denunció que fue amenazada, explíquenos por qué?

Al llegar al Concejo empezamos a realizar debates de control político y debate público sobre las invasiones en Cali. Al 2018 hay reporte de 223 invasiones en Cali y la ciudad tiene que crecer pero organizadamente. Comenzamos a seguir denuncias de los caleños y nos encontramos que a orillas del río Pance había una invasión que llevaba mucho tiempo y que tenía 37 tutelas que ganó el Municipio. Esto lo hicimos público y le pedimos a la Administración que actuara para la recuperación de ese espacio. Seguramente quienes llevaban invadiendo ese sector desde hace varios años no les gustó que se visibilizara esta problemática y conocimos un video en el que nos hacían la amenaza.



¿Cómo califica la gestión de esta Alcaldía frente al manejo de las ocupaciones ilegales?

La Unidad Contra Invasiones se crea en la alcaldía de Maurice Armitage y esta administración le dio continuidad en cabeza de Cesar Lemus y tengo que decir que han trabajado para defender el espacio público. Pero sí creo que necesitamos de una Unidad Contra Invasiones que no dependa de la Administración y por eso vamos a pasar un proyecto de acuerdo para que se cree una oficina de la defensa del territorio, que no dependa solo de la voluntad de la Alcaldía sino que tenga dientes para defender el territorio. Esperamos presentar el proyecto este año.



¿Cuál ha sido el mayor acierto del alcalde Ospina en estos primeros meses de su Administración?

Es un hombre al que le gusta comunicar y sentirse cercano a los ciudadanos.



¿Y el mayor desacierto de Ospina?

Él tiene el reto de poder liderar la ciudad desde todos los frentes y de unir, en lugar de dividir.



¿Usted siente, como ya lo han dicho otros concejales, que hay fuerzas oscuras quitando y poniendo cargos y contratos en la Alcaldía?

El alcalde Ospina tiene la responsabilidad de mostrar toda su inteligencia política, no puede dejar en manos de terceros su capacidad de ejecución versus estar en una Alcaldía que estará inmersa en procesos electorales al Congreso el próximo año.



¿Cómo califica el manejo de Ospina frente a la pandemia del covid?

Cali nunca ha estado cerca al 90 % de la ocupación de sus Unidades de Cuidados Intensivos y la ciudad ha estado a la vanguardia en los procesos de reactivación económica.



¿Está de acuerdo con judicializar a las personas que incumplan las medidas de bioseguridad para contener el covid – 19?

Sí… se están imponiendo comparendos al Código de Policía a quienes no cumplan las normas de bioseguridad, pero invitaría a la Policía y a la Alcaldía para que sancionaran a los indisciplinados con labor social. Uno no puede salir a la calle sin tapobocas pensando que no va a contagiar. A veces cometemos el error de dejarle toda la responsabilidad a la Alcaldía, también los ciudadanos, con respeto, podemos hacer control social.



¿Usted piensa que el préstamo que está solicitando el Alcalde –por $650.000 millones- es necesario?

Aquí lo importante es saber en qué se invertirán esos recursos para generar proyectos dinamizadores que puedan activar otros sectores. Uno de los factores claves de la reactivación hoy, frente a la pandemia, es el gasto público, pero hay que pensar en las finanzas de la ciudad en el mediano y largo plazo.



¿Qué proyectos llevaría a cabo usted con estos recursos?

Las obras de infraestructura pueden generar que se reactiven otros 32 sectores de la economía y el reto es recuperar los 300.000 empleos que está perdiendo la ciudad.



¿Qué secretario de esta Alcaldía destaca usted?

El de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés. Ha estado en contacto con los sectores más golpeados por la pandemia. Además de acompañamiento.



¿Qué secretario no ha mostrado todo su potencial?

Creo que son graves los hallazgos de la Contraloría en el Dagma.



¿Qué batallas siente que usted ha ganado en el Concejo?

Demostrar que podemos llegar por primera vez al Concejo y dar debates con firmeza. Uno no necesita hacer parte de ninguna coalición para trabajar duro por la ciudad. Hicimos un buen debate por el Plan de Alimentación Escolar, PAE y eso terminó en la renuncia del entonces Secretario de Educación; logramos visibilizar el proceso de contratación que se estaba haciendo. También fue importante el debate sobre las facultades que estaba pidiendo el Alcalde en el Plan de Desarrollo como la declaratoria de utilidad pública de predios y el refinanciamiento de la deuda. Eso significaba que esos proyectos no tendrían debate en el Concejo y logramos retirar esas facultades.



¿Eso le causó roces en el Concejo?

Yo creo que el Concejo no debe ser el ‘aplausómetro’ del Alcalde y ahí respeto la postura de cada uno de los concejales, pero en ese caso mi postura era diferente a la mayoría. Porque si bien hay confianza en la Alcaldía mi responsabilidad es hacer control político.

Respuestas cortas

¿Cuál es su político favorito?



Siento admiración por Luis Carlos Galán. Lideró grandes procesos y luchas en nuestro país…. Logró que un país vibrara por lo político y lo público.



¿Cuál es el principal rasgo de su carácter?



Dicen y creo que soy frentera. Ese fue uno de los aprendizajes de Maurice Armitage, él decía: yo no le he hecho daño a nadie y eso es cierto. Uno en la política no debe ser tibio.



¿En qué ciudad desearía vivir?



Yo no cambio a Cali. Esta ciudad nos ha dado la oportunidad a todos de vivir, crecer, de trabajar y hacer familia. Aquí el reto es sentirnos orgullosos de Cali. Aquí nos sentimos orgullosos de la brisa caleña, los aborrajados y la lulada pero tenemos el desafío de sentirnos orgullosos de nuestros políticos. En la política es donde se toman las grandes decisiones.



¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?



Acelerada y me gusta ir un paso adelante.



¿Con qué canción se definiría usted?



(Piensa)… Me encanta la salsa, pero me gusta el Grupo Bahia… te vengo a cantar, es la canción.



¿Quién está detrás de la imagen creada para usted como ‘Caleñísima’, en términos de publicidad política y redes?



Es una construcción colectiva, pero detrás de mi campaña para el Concejo y la del Alcalde de Palmira, Oscar Escobar, está Camilo Lema. Pero no solo es un tema de imagen sino de también sentir y vibrar con esta ciudad, nos sentimos orgullosos de Cali.