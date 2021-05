Dijín identificó a cinco civiles que habrían estado armados en disturbios del viernes en Ciudad Jardín

Alejandro Cabra Hernandez

Cinco civiles que habrían estado armados en los disturbios del pasado viernes en la zona de Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, ya han sido identificadas por las autoridades y su accionar es objeto de investigación.



Así lo confirmó el director de la Dijín, general Fernando Murillo, quien dijo que estas personas serán citadas a indagatoria para conocer lo ocurrido. Murillo además señaló que 10 funcionarios de la fuerza pública están siendo investigados por lo que sería un mal procedimiento, al omitir que había civiles armados en su cercanía.



Murillo, que calificó este como un hecho que "no se puede tolerar", dijo, en comunicación con Blu Radio, que los civiles identificados serán "llamados para aclarar la situación. Deberá establecerse si las armas que usaron eran de fogueo o de fuego, para saber cómo se debe proceder, si con una contravención o con una acción penal".



Cuestionado por si hubo alguna orden para que la Policía actuara en conjunto con civiles presuntamente armados, aclaró que "no hubo ninguna orden ni puede haberla. La única es la de proteger la propiedad privada y a quienes marchan".

Murillo describió el accionar de las autoridades como "un mal procedimiento de Policía" que tendrá repercusiones disciplinarias y ante la Justicia Penal Militar.



"El personal uniformado tiene las instrucciones de que no puede incurrir en esas actividades, por lo que cada policía debe explicarlo", aclaró.

La palabra de Andrés Escobar

El influencer y empresario Andrés Escobar fue, según confirmó el propio general Murillo, uno de los civiles armados identificados en los disturbios del pasado viernes.



Escobar fue señalado en redes sociales, mediante varias fotos y piezas de video, como uno de los ciudadanos que portaba un arma en cercanía al CAI de Ciudad Jardín y habría intentado disparar a los manifestantes.



Durante el fin de semana, distintos usuarios divulgaron datos personales de Escobar y pidieron a las autoridades una explicación sobre lo sucedido.



Escobar, que se disculpó en un video en la noche de este domingo, aclaró que el arma que usaba no era de fuego, sino de fogueo, y que su intención no era hacerle daño a nadie.



"He recibido amenazas y muchos comentarios amarillistas en redes sociales, ha sido uno de los días más largos", declaró Escobar a Blu Radio, mientras aceptó que conoce las repercusiones legales que puede tener su accionar.



Escobar dijo que lo que hicieron él y un grupo de ciudadanos de la Comuna 22 fue "apoyar a la policía, que estaba siendo reducida por el grupo de vándalos. Ellos iban a quemar el CAI después de que ciudadanos de la comuna, con banderas blancas, les pidieron que no ingresaran".



Añadió que "los civiles que estuvimos ahí pudimos hacer contrapeso. Yo disparo al aire para disuadir".



Agregó que no quiere evitar responsabilidades y que, contrario a las críticas que ha recibido en redes sociales, "no se trata de un gesto de paramilitarismo, sino de personas que apoyan a la fuerza pública para defender su empresa. Si no fuera por nosotros, los daños habrían sido peores".



Descartó que existiera un operativo conjunto con la Policía. "Reaccionamos ante los vándalos. Tenemos que cubrir la propiedad privada de los ataques de los vándalos. No podemos dejar que destruyan. Fuerza pública tiene que tomar el control", concluyó.