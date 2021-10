Día sin IVA en Cali: así avanza la primera jornada de descuentos

Hacia las 6:00 a.m. de este jueves inició de manera presencial la primera jornada del día sin IVA en Cali.



Desde que los almacenes abrieron sus puertas, la Alcaldía de la ciudad ha adelantado controles para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y hacer monitoreo a los precios.



En al menos 26 espacios comerciales se registra presencia de uniformados de la Policía, así como de autoridades de vigilancia y control, quienes se encuentran velando por la seguridad y las garantías de los usuarios.



Aunque en las principales zonas de comercio de la ciudad se registra afluencia de consumidores, en la mañana de este jueves no se reportan aglomeraciones o desórdenes para el ingreso a los establecimientos.



"Inició el monitoreo de precios de forma virtual y presencial en los principales centros comerciales y grandes superficies. Vamos a garantizarle a la ciudadanía que los precios no hayan sufrido aumentos injustificados, estaremos vigilando que se cumplan los derechos del consumidor", comentó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



Con relación a los protocolos de bioseguridad, las autoridades sanitarias informaron que aunque no se está exigiendo el carnet de vacunación para el ingreso a los locales, sí se encuentran adelantando controles de las medidas de aforo y distanciamiento en todos las zonas comerciales de la ciudad.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, anunció que desde las primeras horas del día se activó el Puesto de Mando Unificado desde el cual garantizarán el orden público.



Soler indicó que durante el transcurso de la jornada se "tomará acción frente a denuncias falsas, terrorismo o cualquier tipo de acción que pretenda mediante redes sociales general caos, convocatorias para cometer ilícitos, o generar falsas expectativas o incluso hurtos y abuso en contra del consumidor en el día sin IVA".



Las autoridades instan a denunciar anomalías en precios durante el día sin IVA. Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, asegura que funcionarios de la Alcaldía estarán en los comercios verificando valores de los productos. pic.twitter.com/uVu0clE3ds — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 28, 2021