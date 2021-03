Día sin carro en Cali se hará el sábado 22 de septiembre

Jamir Mina

La Alcaldía de Cali confirmó este lunes que el día sin carro en la ciudad se realizará el sábado 22 de septiembre entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.



Aunque en principio se había anunciado la medida para el viernes 21 de septiembre, la Administración Municipal consideró más oportuno realizar esta jornada de no automotores el día sábado.



"Para ese día estará prohibido el tránsito de carros y motos en la ciudad durante el horario establecido. Solo operará el transporte público", manifestó el secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio.



Complementó que el cambio de la fecha es para sumarse al Día Internacional sin Carro, que se celebra a nivel mundial. "Es una forma de promover otro medios de transporte como la bicicleta", agregó el funcionario.



Lea también: ¿En qué se transportan los caleños?, esta es la 'radiografía' de la movilidad en la ciudad



Aseguró, además, que en ese día se realizarán actividades deportivas como aeróbicos y caminatas para que todos los caleños puedan participar de la jornada.



Orobio precisó que la restricción de automotores en ese día no es voluntaria, y la persona que sea sorprendido violando el decreto será objeto de multas de tránsito.