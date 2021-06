Devolverán $1.438 del costo del alumbrado navideño de Cali en 2020

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un total de $1.438 millones de los $10.334 que costó el cuestionado alumbrado navideño de Cali en el año 2020 serán devueltos a las arcas del Municipio.



Así lo aseguró Marco Vera, director de la

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (Uaespm), este viernes.



Las Empresas Municipales de Cali (Emcali), entidad encargada de la realización del alumbrado navideño, regresarán este dinero a la Alcaldía, debido a que estos recursos no se ejecutaron.



Según Vera, estos $1.438 millones no fueron invertidos por la empresa contratista por "el incoveniente de que en dos días no fue posible hacer los recorridos del alumbrado navideño, dado el tema de orden público por los partidos de la final del fútbol colombiano y los temas de pandemia".

Lea también: "Bloquear es un derecho precioso": el tuit de Ospina que levanta polémica en redes sociales



"Adicionalmente, no se pudieron ejecutar otras actividades por las restricciones de la alerta roja en la que estabamos en ese momento", añadió.



El funcionario afirmó que los recursos devueltos al Municipio regresarán al fondo destinado para la financiación del alumbrado navideño.



De hecho, Vera mencionó que para este año la Administración tiene presupuestado invertir $12.000 millones en el alumbrado navideño.



Sin embargo, el funcionario aclaró que aún no es segura la realización del evento: "Estamos con el señor alcalde definiendo si se realiza la Feria y el alumbrado navideño".



En caso de llevarse a cabo el alumbrado, los $1.438 que regresará Emcali se utilizarían para financiarlo.



El alumbrado en Cali de 2020 fue cuestionado fuertemente por realizarse en medio de la pandemia del covid-19.



En su momento, el evento fue catalogado de incoherente, pues la Alcaldía pretendía prevenir contagios pero hizo el alumbrado de forma móvil, lo cual también provocó aglomeraciones.