Desmienten falsa noticia sobre el Éxito de Calipso con inspección de derechos humanos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una comisión conformada por delegados de Alcaldía, Personería, Policía, defensores de derechos humanos y representantes de los manifestantes revisaron este jueves las instalaciones del Éxito ubicado en la Avenida Simón Bolívar, en Cali, y desestimaron las falsas noticias que indicaban que el almacén era usado como un supuesto "centro policial", donde había detenidos, versión que circulaba en redes sociales.



Tal señalamiento caldeó la tensión en este punto del sector Calipso, suroriente de la ciudad, zona que en la noche del miércoles fue epicentro de disturbios. Además, numerosas personas intentaron saquear el almacén en la noche e incluso se enfrentaron con armas de fuego a la Policía que evitaba el vandalismo.



Por eso, la Policía solicitó a diferentes organismos que realizaran una visita al almacén para desmentir las falsas noticias.



El coronel Edgar Vega, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, pidió a las autoridades competentes investigar el origen de la desinformación que estaba tensionando el panorama en el barrio Calipso.



"Tiene que queda completamente claro que es falso. Pero me preocupa que no tenemos el acompañamiento, llevamos tres noches siendo hostigados por unos bandidos, y de eso se han presentado lesionados, entre ellos policías también. Por eso he solicitado la presencia de todos, Personería, Procuraduría, cascos azules, Fiscalía, que hagan una inspección en el lugar para establecer plenamente cómo es la información que se está manejando", indicó en el Puesto de Mando Unificado.



En ese mismo lugar, la funcionaria Paola Parra, de la Personería de Cali, manifestó que previamente la Personería se había retirado de Calipso por falta de garantías, debido a señalamientos hechos por una Subsecretaría de la Secretaría de Paz.



"La Personería se encontraba en el Éxito pero nos retiramos por falta de garantías, ya que la Subsecretaria a través de un grupo de organizaciones de derechos humanos, transmitió una información sobre la Personería y la Policía como vigilantes privados del Éxito. Por lo tanto, nos retiramos del Éxito, porque esas afirmaciones nos trajeron inconvenientes y no vamos a estar presentes. Pero es necesario que la Secretaría de Paz esté presente, a través de sus cascos azules", indicó.



Posteriormente, la Subsecretaria de DDHH y Construcción de Paz, Natali Gónzalez, publicó un video en compañía de la Policía y manifestantes, dijo que "hemos logrado un ejercicio de mediación que nos demuestra que el diálogo es lo más importante. Logramos juntos tener el permiso de ingreso, porque es propiedad privada, nos concedieron el permiso".



La Policía también divulgó los videos del ingreso que hicieron los funcionarios, la Policía y los manifestantes a las instalaciones del almacén para corroborar que los señalamientos no eran ciertos.

"Desde nuestras cuentas tenemos que tener un ejercicio responsable, y no difundamos información hasta que tengamos prueba de ello", dijo la Subsecretaria.