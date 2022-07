Desde el Concejo de Cali piden flexibilizar sanciones por falta de Soat a motociclistas

Desde el Concejo de Cali le piden a la Secretaría de Movilidad ser flexibles con las sanciones para los motociclistas que por falta de Soat, no tienen actualizado el suyo.



El concejal Richard Rivera alzó la voz a favor de los motociclistas de la ciudad, y le pidió tanto al Distrito como al Gobierno nacional, actuar frente a esta problemática.



“Aunque sea una política de Estado, urge que el Gobierno Distrital de Cali tome medidas en conjunto con el gobierno nacional, para no afectar a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte, pero que hoy no cuentan con el Seguro SOAT, lo que motiva recibir de parte de la autoridad de transporte sanciones que superan los 900 mil pesos”, dijo.

Rivera aseguró además que las multas impuestas a los motociclistas por no portar un Soat vigente, que es responsabilidad de las aseguradoras según él, han generado gran traumatismo en su economía.



Asimismo, Fabio Arroyave, presidente del Concejo de Cali, declaró de vital importancia que la Secretaría de Movilidad tome medidas preventivas respecto a esto, mientras se logra normalizar la expedición del Soat para motos en la ciudad.



“Sabemos que el SOAT es un tema nacional de las aseguradoras, pero las sanciones, son competencia de los agentes de tránsito que deben flexibilizar las sanciones o medidas para el control del tráfico", puntualizó.