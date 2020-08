'Cuuc' cerró su sede en Ciudad Jardín por crisis tras pandemia del covid-19

Erika Mantilla

Este jueves el restaurante Cuuc cerró su sede del barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali, y anunció que continuarán atendiendo a sus clientes a través de entregas a domicilio así como en el local del centro comercial Puerto 125, localizado en Pance.



Además, reabrirán la sede del Parque del Perro, cerrada hace mes y medio para lograr sostener el negocio en medio de la emergencia sanitaria del covid-19.



Alejandro Montoya, gerente de mercadeo, explicó que este cierre se dio de manera inesperada, luego de que no pudieran llegar a un acuerdo sostenible, en las actuales condiciones, con el arrendatario.



"Nos hizo un descuento del 50 % del costo mensual cuando inició la cuarentena, algo que agradecemos muchísimo, pero lamentablemente ya no era suficiente para cumplir con los gastos del negocio. A partir del siguiente mes tendríamos que pagar el 100 % y evidentemente no íbamos a poder hacerlo", señaló.

Montoya estimó que desde que se suspendió la atención a clientes en establecimiento, las ventas se redujeron al 20 % o 30 %, por lo que ha sido necesario tomar medidas como el despido de personal y la eliminación temporal de algunos productos de la carta.



Indicó que "cuando empezó la cuarentena éramos unos 28 empleados, ahora somos diez".



Resaltó la labor de la Asociación Colombiana de la Industria, Acodres, de la que hacen parte y gracias a la que se han logrado acuerdos sobre los pilotos para la reactivación del sector gastronómico en esta fase de la pandemia, pero se manifestó preocupado por las pocas opciones que le ha brindado la Administración Municipal al gremio en Cali.



"A mí parecer hay otros gremios en los que las condiciones requeridas para la prestación de servicios implican un riesgo de contagio mayor y hoy en día cuentan con el aval de las autoridades. Por eso estamos preocupados. No se trata de que ellos cierren, sino de que hayan alternativas para este sector también", enfatizó.

Uno de los productos más reconocidos y solicitados de la carta de Cuuc son los pandebonitos con arequipe.

Hizo un llamado a las autoridades y pidió celeridad en la autorización para la reapertura del gremio porque asegura que es uno de los principales generadores de empleo en las grandes capitales del país.



"Entendemos la preocupación por los riesgos en materia de salud pública y estamos comprometidos a cumplir con todas las medidas de bioseguridad, pero necesitamos acciones reales porque los efectos económicos ya son muy graves", afirmó.



Finalmente dijo que el propósito de los dueños ahora es permanecer en el mercado por lo que están evaluando medidas como la apertura de cocinas ocultas en varios puntos de Cali para aumentar su capacidad en entregas sin incrementar los costos y el fortalecimiento del marketing digital.

El local en el Parque del Perro estará funcionando desde este fin de semana.