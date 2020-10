Jhon Edward Montenegro Jimenez

“Es cierto que en nuestra ciudad no tendremos ley seca ni toque de queda. Comprendemos la importancia de revivir restaurantes y otros servicios, pero esto demanda disciplina social”. Este fue uno de los llamados más importantes a la ciudadanía hechos por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien recordó a los padres de familia que los recorridos para recoger dulces no estarán permitidos.



Entretanto, desde ya se cuenta con algunas estrategias para evitar aglomeraciones por eventos sociales o caravanas de motos en las principales vías de la ciudad.



“Un total de 100 personas estarán en tierra para verificar el cumplimiento de estas medidas. Ya enviamos un oficio a unas emisoras que planeaban realizar caravanas para ‘Halloween’”, explicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali.



De acuerdo con el funcionario, las autoridades harán recorridos por las principales zonas gastronómicas y de bares, como la Carrera 66, Granada, Ciudad Jardín, la Calle Novena, etc.

Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden hacer sus denuncias a través de la línea de Whatsapp 3128338914, dado que también se contará con un equipo de reacción inmediata compuesto por 50 personas.



No a la entrega de dulces en la mano



Uno de los llamados más importantes de las autoridades municipales es que no solo se celebre el Halloween en casa, sino también que no se permita la entrega de dulces “mano a mano”, dado que el covid puede permanecer hasta siete horas en el plástico, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.



Asimismo, la Alcaldía prohibió cualquier reunión con una aglomeración mayor a 50 personas o evento social en conjuntos cerrados y espacios públicos. Se trata de una decisión que empezó a regir entre las 5:00 p.m. de ayer hasta las 6:00 p.m. del lunes.



Medidas en centros comerciales



Además de no permitir un aforo superior al 35 % en los centros comerciales, estos no tendrán permitido realizar eventos de disfraces y fiestas.



“Eso, pese a que algunos llevarán a cabo talleres virtuales, mas no presenciales. Tampoco entregaremos dulces en las entradas, como es costumbre”, aseguró Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia.



Además, no se permitirá el ingreso de personas que porten máscaras al interior de las instalaciones, dado que con esto no se garantiza el uso del tapabocas para las personas que vayan a estos lugares.

Sanciones por caravanas y fiestas



Entre cuatro y cinco años de cárcel puede ser la sanción que enfrente una persona que organice un evento de más de 50 personas, según el Artículo 368 del Código Penal.



Igualmente, se contemplan medidas económicas según la cantidad de personas aglomeradas en un encuentro. Por ejemplo, para un evento de más de 300 personas, la sanción oscilará entre $90 millones y $130 millones, mientras que si es superior a 5000 personas, el pago llegaría hasta los $700 millones.

Igualmente, para los participantes de estos encuentros rige una multa de hasta $936.000, según el Código de Policía.

Actividades gratis para hacer en casa



Si bien este es un ‘Halloween’ atípico para los niños y adolescentes, ya hay dispuesta una gran oferta cultural y de entretenimiento en lo virtual a nivel local y nacional.



Por ejemplo, en todas las redes sociales del ICBF habrá concursos de disfraces con mascotas, obras de teatro o un recorrido virtual por el Teatro Colón.



Asimismo, Unicentro ofrecerá en su página de Facebook un show de cuentos junto con los artistas de Santa Palabra. Igualmente, la Secretaría del Deporte de Cali ofrecerá una programación variada en su Facebook Live a partir de las 2:00 p.m.