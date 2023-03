¿Cuáles son los síntomas? piden estar alerta para prevenir casos de Infección Respiratoria Aguda

Ante los abruptos cambios de clima que se viven por estos días en Cali y el Valle del Cauca la Secretaria Departamental de Salud, lanzó un llamado de alerta a la comunidad para que estén atentos a síntomas, y especialmente tomar acciones para prevenir los casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA).



“Con esto quiero recomendarle a los vallecaucanos evitar los cambios bruscos de temperatura sobre todo en los extremos de la vida, los niños y los adultos que tienen mayor sensibilidad a las enfermedades de tipo respiratorio. Recordarles una vez más la importancia de la vacuna contra el covid, la tenemos disponible en todos los municipios, el covid no se ha ido y este es un momento que al incrementarse los virus respiratorios puede también incrementar el número de casos de covid”, Manifestó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.



Aunque la mayoría de los casos se pueden presentar como un resfriado común leve, otros podrían complicarse con neumonía, sin dejar de lado la posibilidad de contagio de Covid – 19 que todavía sigue circulando.



Es por ello que piden estar atentos a síntomas como fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal, así como tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.



“En menores de 5 años es importante detectar a tiempo los signos de alerta como el aumento en la frecuencia respiratoria, si presenta ruidos extraños al respirar, la pérdida de apetito o vomitar lo que se come; fiebre que no cede con la administración de medicamentos, irritabilidad, decaimiento y somnolencia”, complementó.



Para prevenir el contagio, las autoridades sanitarias recomiendan en lo posible utilizar tapabocas, lavarse las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripe, ventilar a diario la casa y habitación de los enfermos.



Para aliviar la tos y el dolor de garganta consumir bebidas aromáticas o té, evitar el suministro medicamentos que no sean formulados por personal médico. En caso de no mejorar o detectar signos de alarma, consultar a los servicios de salud para evitar complicaciones.



“Si nos cuidamos vamos a tener una época más serena y una Semana Santa, que ya se avecina, para poder disfrutarla”, concluyó la funcionaria.