Críticas a Corfecali por demoras en pagos por eventos de Feria, ¿qué dice la entidad?

Varias críticas han surgido, en los últimos días, contra Corfecali por la supuesta demora en los pagos a las personas que trabajaron en eventos como el Festival Mundial de Salsa y el Encuentro de Melómanos.



Por ejemplo, frente al Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, las inconformidades han sido públicas incluso durante el mismo desarrollo de la feria, pues no solamente expusieron la demora en los pagos, que normalmente se les cancelaba el mismo día, sino que expresaron que el trato hacia su evento no fue el mejor.



“No se hizo prueba de sonido”; que “los melómanos sintieron que los trataban como si los quisieran aburrir”; “faltó decoración en la tarima” y que “hasta el momento no les han dicho cuando les van a pagar”, son algunos de los comentarios que han expresado personas que hicieron parte de este tradicional evento.



Sin embargo, Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, informó frente al tema de pagos que “ya se giró el cheque el 31 de diciembre a la asociación Asonovas, quienes son los encargados de hacerles el pago, por lo que estamos averiguando el por qué no lo han hecho, pero ya giramos esos $42 millones”.

Ante esto, René Gómez, director artístico del Encuentro de Melómanos, expuso que efectivamente se han presentado algunos inconvenientes con el pago, pero que no se les negará el dinero.



“Eso ya está en transferencia, pero como es de un banco a otro diferente entonces es muy posible que a más tardar hoy ya esté disponible el dinero para pagarle a cada uno de ellos”, manifestó Gómez.



Además, informó que incluso se tuvo que conseguir un dinero, por otros medios, para poder pagarles el día 26 de diciembre a los melómanos participantes, con la esperanza de que llegara la transferencia de los recursos que inicialmente estaban presupuestados para este fin, pero que lastimosamente no llegaron y por eso actualmente hay atrasos.



“Los del día 27 al 30 están pendientes, pero solo hay que tener paciencia, sino que hay cierta desconfianza por los antecedentes del año 2020 frente a la situación financiera de Corfecali, pero reitero que por eso no hay problema actualmente”, precisó Gómez.

Por otra parte, en lo que concierne a los pagos del Festival Mundial de Salsa 2021, hay bailarines afectados y también personal que ejercía labores en áreas de logística, producción, animación y demás.



“Yo soy uno de los afectados, la directora del Festival, Adriana Olarte, cuando le preguntamos cuál era la razón de que aún no nos pagaran, nos dijo no sé, que el dinero de estímulos ya lo tenía Corfecali”, dijo uno de los participantes del evento, quien prefirió mantener su anonimato.



Además, indicó que otro de los afectados se acercó a Corfecali a pedir información y que le respondieron que el dinero se había acabado, por lo que tendría que esperar hasta la segunda semana de este mes.



Por lo anterior, la directora administrativa y financiera de Corfecali, Zulma López, aclaró que estos pagos vienen directamente de una partida de estímulos desde la Secretaría de Cultura, por un valor de $1.347 millones, destinados para todo lo que tenía que ver con el Mundial de Salsa.



“A medida que se presentan los informes la Secretaría de Cultura nos entrega el valor del respectivo informe que se genere. Hasta el momento nosotros hemos entregado un primer informe el cual ya fue desembolsado el 20 y el 21 de diciembre, y con eso pagamos el 30 de diciembre $484 millones a los bailarines”, explicó Zulma López.

No obstante, la funcionaria dio un parte de tranquilidad a las personas que se les adeuda, ya que manifestó que se están haciendo los tramites para que se les pueda pagar lo más pronto posible.

Más atrasos



También trabajadores de los Juegos Panamericanos Junior 2021, no han recibido el pago por sus servicios. La asociación Unión Colombia, intermediario en la contratación, informó que, este no se ha podido hacer porque están pendientes del desembolso por parte del Fondo Mixto del Deporte.



Al respecto, el director de los Juegos Panamericanos, José Luis Echeverry, dijo que ese proceso “corre por cuenta de las entidades que contrataban, que son el Fondo Mixto del Deporte y el COC, ya que son ellos quienes hicieron los convenios con las entidades públicas que apoyaron los Juegos, y hasta donde sé los pagos están en trámite”.