Covid-19 habría cobrado la vida de un enfermero en Cali, según advierten colegas y amigos

Alejandro Cabra Hernandez

Un profesional de la salud sería otra de las víctimas de covid-19 en Cali, según han dado a conocer personas del gremio en sus redes sociales. Se trataría del enfermero Ronald González, quien laboraba en una clínica del sur de la ciudad y falleció este domingo en ese mismo lugar.



González, de 30 años, habría contraído el virus en su labor de enfermero jefe en la unidad de urgencias de esa clínica y habría pasado al menos 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, antes de morir este fin de semana.



Gustavo López, médico general y excompañero de trabajo del fallecido trabajador de la salud, le contó a El País que la labor de González en la clínica era la de "categorizar los pacientes que ingresaban a la unidad de urgencias", proceso conocido como triage.



"Era una persona muy tranquila, muy entregada a su profesión. Era hincha del América, fuimos a varios partidos juntos y tuvimos la oportunidad de compartir varios momentos de fútbol en compañía", describió López sobre González.



Agregó que "desde hace año y medio, que no trabajo en esa clínica , no me relacionaba con él. Apenas hoy me vine a enterar de su muerte y supe que llevaba varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de ahí. Una persona muy joven, nos hace ver que no solo los adultos mayores sufren con esta enfermedad. Me duele que mucha gente no crea en la pandemia aunque pasen estas cosas. Somos muchos los que arriesgamos las vidas por salvar a otras personas, mientras otras personas no se cuidan".