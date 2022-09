Contralor General se comprometió a esclarecer escándalo por contratación de Emcali

Este viernes 30 de septiembre, se llevó a cabo a la audiencia pública para hablar sobre el escándalo de los sobrecostos en la contratación de Emcali. En dicho evento, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se comprometió a tomar las riendas de este caso, y esclarecer los presuntos hechos de corrupción.



Durante la audiencia pública intervinieron algunos personajes como el concejal de Cali, Roberto Ortiz, el senador Alexander López Maya, el abogado Elmer Montaña, entre otros.



El contralor Rodríguez manifestó durante su intervención, que se pondrá al frente de este caso y dejó claro, que "las audiencias públicas no hacen parte de un show mediático, si estoy aquí, es porque estoy preocupado frente a las circunstancias de mi ciudad y mi departamento".



Asimismo, aclaró que las funciones de la Contraloría General, no son de tipo sancionatorio, sino que tiene las facultades de realizar prevención al respeto de las circunstancias que se presentan tanto en Cali, como en Colombia.



Conforme a esto, el Contralor señaló que se comunicó con la procuradora general Margarita Cabello y con el fiscal general Francisco Barbosa, para trabajar coordinadamente y así tomar medidas de tipo disciplinario, fiscal o penal, y que estos presuntos casos de corrupción no queden impunes.



Carlos Hernán Rodríguez, en medio de la audiencia, también señaló que no aceptará de ninguna forma que "se coloque en tela de juicio la actitud del Contralor General", pues esto lo único que genera es "desestabilizar el sistema".



Noticia en desarrollo...