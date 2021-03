Conozca dónde estarán ubicadas las nuevas once cámaras de fotomulta de Cali

User Admin

Según la Secretaría de Tránsito, alrededor de 600 infracciones se validan a diario con dicho sistema. Con los nuevos dispositivos ya serán 21 las cámaras en las vías de Cali.

Once nuevas cámaras de fotomultas será instaladas este mes en algunas de las principales intersecciones viales de Cali.Así lo informó este viernes la Secretaría de Tránsito de Cali, a la vez que recalcó que con los nuevos equipos ya serán 21 las cámaras de fotodetección de infracciones en la ciudad.Las nuevas cámaras estarán ubicadas en la Avenida 2N con Calle 25, Calle 9 con Carrera 50, Calle 9 con Carrera 38, Avenida Cañasgordas (calle 18) con Carrera 122, Carrera 66 con Calle 5, Calle 5 con Carrera 80, Carrera 5 con Calle 23, Calle 70 con Carrera 1A12, Carrera 50 con Calle 13, Calle 10 con Carrera 15 y en la Carrera 23 con Calle 23.Óscar Iván Motta, agente de la Secretaría de Tránsito encargado de validar las fotomultas, indicó que con los nuevos dispositivos se busca brindar mayor seguridad a la ciudadanía y evitar choques en algunos de los puntos de mayor accidentalidad de Cali.“Las cámaras han estado funcionando muy bien. Captan todas las contravenciones. Diariamente se están validando, en promedio, 600 infracciones, dijo Motta.El agente añadió que los nuevos puntos donde serán puestas las fotomultas ya fueron aprobados debido a que cumplen con los parámetros que se necesitan para su instalación, entre los cuales está que sea una zona de alta accidentalidad, que haya puntos de conexión eléctrica y de fibra óptica y que haya al menos 15 metros de espacio para el plano de la cámara. Asimismo, la Secretaría de Tránsito informó que a partir de la próxima semana, todas las cámaras instaladas en la ciudad contarán con control de velocidad, adicional al control que ya venían haciendo en las infracciones por pasar el semáforo en rojo, no respetar paso peatonal o cebras y no respetar el Pico y Placa. Este nuevo tipo de fiscalización ya se encuentra sincronizado y listo, y funcionará mediante el software que registrará las placas de los infractores que excedan el límite de velocidad en las intersecciones donde se encuentren las cámaras.Joaquín López, coordinador del Programa Servicios de Tránsito (PST), ente a cargo del montaje, operación y administración de este sistema, según el Contrato Interadministrativo con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), aseguró que se planea continuar con la instalación de más equipos. “Iniciamos desde el pasado 1 de agosto y, de forma progresiva, iremos avanzando en el montaje de los equipos, tres por semana, hasta completar toda la instalación finalizando el mes de agosto. Esperamos que al terminar este año se cumpla con la meta establecida por la Secretaría de Tránsito con las 40 cámaras funcionando en la ciudad”, dijo López.Cabe mencionar que los nuevos once equipos se sumarán a los diez que hay instalados actualmente en la Avenida 6N con Calle 47, Avenida 3N con Calle 52, Calle 13 con Carrera 23, Avenida 6N con Calle 26N, Calle 13 con Carrera 100, Carrera 36 con Calle 46, Calle 52 con Carrera 1, Calle 73 con Transversal 15, Calle 13 con Carrera 66 y Calle 70 con Carrera 5N.Durante los primeros tres meses del 2012, mediante el sistema de fotomultas, la Secretaría de Tránsito Municipal impuso 8.434 comparendos.¿Cómo funciona el sistema de fotomultas?Las cámaras de fotomultas cuentan con dispositivos infrarrojos (no tienen flash) y un zoom óptico de 36X. El sistema sancionatorio rige entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche. La cámara identifica al vehículo infractor. Mediante un equipo especializado identifica la placa y cruza información con la base de datos de la Secretaría de Tránsito para esclarecer quién es el propietario.La información llega al agente, quien verifica si la infracción capturada en la fotografía debe ser validada u omitida, con debida justificación. De ser validada, la infracción llega a manos de un supervisor de Tránsito, quien se encarga de notificar vía telefónica al propietario del vehículo con el cual fue cometida la contravención. También se le hace llegar un documento que consta de dos fotos: una en plano general donde se aprecia la infracción y otra donde se aprecia en primer plano la placa del vehículo, y la notificación del valor de la multa.El infractor notificado puede aceptar pagar mediante un convenio de pago el 100%, puede apelar e irse a audiencia pública, o puede aceptar pagar el 50% del comparendo con el compromiso de realizar un curso de capacitación.En caso de reincidir el mismo propietario en menos de seis meses, la Secretaría de Tránsito podrá cancelar la licencia de conducción, de acuerdo a los lineamientos del Código Nacional de Tránsito.