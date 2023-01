Conductor del MÍO que grabó video amenazando a ladrones con un arma dice que todo fue una broma 

Esta semana se hizo viral un video en el que un conductor del MÍO amenaza con un arma a presuntos ladrones en Cali. La publicación generó todo tipo de reacciones y hasta las autoridades de la ciudad se pronunciaron.

En la grabación, el hombre muestra un revólver ubicado en la cabina de uno de los alimentadores del Sistema Masivo, mientras en un segundo plano se escucha la voz diciendo: "aquí lo tengo, para las ratas, rata que me diga algo la relleno a plomo, aquí lo tengo en el bus".

A través de redes sociales se viralizó un video en donde aparentemente un conductor del MIO amenaza con un arma de fuego a presuntos ladrones que intenten afectar la seguridad de los pasajeros del bus del sistema masivo.



🎥Tomado de redes sociales pic.twitter.com/3VcK2tyVqL — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 11, 2023

Le puede interesar: Largas filas para comprar la moneda de 'La Pola' en el Banco de la República en Cali

Como era de esperarse, en las diferentes redes sociales los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. El asunto tomó tal dimensión que incluso, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón, aseguró que el video estaba en manos de las autoridades, y que se iba a hacer una investigación con la Fiscalía General de la Nación.

"Estamos investigando qué acciones de curso podemos tomar por lo hecho por este conductor. Nosotros le hemos venido haciendo un acompañamiento de seguridad en las estaciones del MÍO. Los conductores y usuarios no pueden tomar justicia por mano propia, para eso están las autoridades", señaló.

El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía en Cali se pronunció frente al video del conductor del MIO que amenazaba con un arma de fuego a presuntos ladrones. De acuerdo a las autoridades, los hechos son materia de investigación con apoyo de la Fiscalía. pic.twitter.com/PYJQAUNF3x — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 11, 2023

Al ver la gravedad de la situación, el mismo conductor decidió grabar un nuevo video, en el que expresó que todo se trató de una broma y que la pistola que mostró era de juguete.

"Soy el operador que hizo este video cuando iba a recibir el bus. Ingenuamente hice este video y lo mandé a un grupo de recocha, entonces me estoy viendo perjudicado. No sé quién envió esto a las redes, pero le ofrezco disculpas a la comunidad. El arma es de juguete y me la encontré en el mismo bus", manifestó.

Por su parte, el hombre responsable del video se pronunció y aseguró que todo se trató de una broma y explicó que el arma de fuego en realidad es de juguete.



🎥Tomado de redes sociales pic.twitter.com/2aK8h5NjiS — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 11, 2023

Al final del video, el hombre indicó que se le vendrán grandes sanciones y que, incluso, podría perder su trabajo.