Concejales rechazan taches en vías del oriente de Cali y hacen llamado a las autoridades

Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Como la prueba de la falta de gobernabilidad" y un acto "inaceptable por parte de las autoridades", calificaron concejales de Cali la instalación de taches y la construcción de una trinchera en vías del oriente de la capital del Valle del Cauca.



En videos conocidos este miércoles quedó registrado cómo desconocidos pusieron pedazos de elementos contundentes en el puente de los Mil Días para restringir la movilidad, y el levantamiento de una trinchera en medio de la Avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Calipso.



En diálogo con El País, el concejal Fernando Tamayo comentó que estas acciones denotan ausencia de gobernabilidad en la ciudad: "Una cosa es el derecho a la protesta pacífica y otra delegar las funciones de las autoridades. Esto lo único que genera es desconcierto y desconsuelo en la ciudadanía".



Asegura que las autoridades, en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina, no pueden descuidar la seguridad mientras negocian con los manifestantes.



"Se debe negociar con los manifestantes, pero no acosta del resto de la ciudadanía que está viendo su vida y posibilidades productivas menoscabadas", argumentó.

Lea también: Denuncian que hay taches en puente de los Mil Días y levantan 'trinchera' en plena calle de Calipso

El también concejal Juan Martín Bravo rechazó la instalación de los taches y la trinchera, al tiempo que dijo que, tras un casi un mes de bloqueos, "no nos pueden seguir coartando la movilidad".



"No puede ser posible que nos prohíban por donde pasar, que usen taches que pueden afectar vehículos y la integridad de las personas. Es inaceptable que las autoridades no estén actuando", expuso.



Asimismo, coincidió con Tamayo al afirmar que "hay una ausencia de gobierno" e hizo un llamado a la Alcaldía a no permitir que unas pocas personas "tomen el control de la ciudad".



Y agregó: "Estos mecanismos van en contravía de la ciudadanía, que también reclama que hace casi un mes no se puede movilizar. Es inaudito lo que estamos viviendo".



Tanto Tamayo como Bravo aceptan que aunque los motivos por los que se manifiesta la ciudadanía son válidos, las autoridades no pueden permitir las vías de hecho.



Por otra parte, el concejal Roberto Ortiz se sumó en su cuenta de Twitter a los cuestionamientos de la denuncia publicada en El País.

Sr alcalde de Cali @JorgeIvanOspina se lo digo con mucho respeto : ¿ Usted manda en Cali ?

"Diálogo si, con orden ciudadano"



Denuncian que hay taches en puente de los Mil Días y levantan 'trinchera' en plena calle de Calipso via @elPaiscali https://t.co/TqdAtpWoG3 — Roberto Ortiz (@robertoortizu) May 26, 2021



Más allá de confirmar el reporte de la instalación de los taches sobre el puente de los Mil Días, la Secretaría de Movilidad no refirió intervenciones en el sector para evitar accidentes.



Metro Cali tampoco se ha pronunciado acerca de la instalación de la trinchera en la Avenida Simón Bolívar, sobre la vía del MÍO, y que habría sido levantada con materiales de la construcción de la Troncal de Oriente.